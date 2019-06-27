Екс-глава НБУ Гонтарєва заявила, що їй постійно погрожує Коломойський

Екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила, що Ігор Коломойський постійно погрожує їй. Про це вона розповіла в інтерв'ю Громадському.

"Ви знаєте, що в країну повернулася не лише злочинна влада Януковича, з якої ми боролися. Повернувся один з олігархів, який постійно мені загрожує. Це дуже погано, що він повернувся. Погано, для мене особисто і для країни. Особисто мені він загрожує. В інтерв'ю Коломойський заявив, що якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе в приватному порядку. По-англійськи це kidnapping. Це злочин на території Великобританії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось трапиться, щоб всі знали, чому", - зазначила вона.

Гонтарєва розповіла, що до націоналізації Приватбанку зустрічалася з Коломойським приблизно 20 разів. Останній раз - у ніч перед націоналізацією Приватбанку (грудень 2016 року - ред.) "Це була знаменита ніч, коли зібралася велика частина Кабміну - міністр фінансів, зрозуміло, прем'єр-міністр, міністр юстиції, Авакова, президент. Ось у цій кімнаті я бачила Коломойського напередодні націоналізації, де йому написали лист з проханням про націоналізацію", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше олігарх Ігор Коломойський прокоментував заяву Зеленського про домовленості з ним з приводу підтримки інфраструктури на Донбасі і заявив, що може пофарбувати ларьок. Або два.

А також в мережі з'явилося відео, як Зеленський і "95 квартал" просили у Коломойського погасити борг.