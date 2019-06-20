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  • Договорились с Пинчуком о финподдержке военных, Ахметовым - медицины и дорог Донбасса, с Коломойским - инфраструктуры, но он еще об этом не знает, - Зеленский
20 июня 2019, четверг, 16:08 515
Политика 2019-06-20T16:46:51+03:00
Українські Новини
Договорились с Пинчуком о финподдержке военных, Ахметовым - медицины и дорог Донбасса, с Коломойским - инфраст

Договорились с Пинчуком о финподдержке военных, Ахметовым - медицины и дорог Донбасса, с Коломойским - инфраструктуры, но он еще об этом не знает, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на встрече с бизнесом заявил, что олигархи Украины будут вкладываться в инфраструктуру, военных и медицину и Донбасс.

"Я недавно предложил собственникам большого бизнеса Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому - с другими я пока не встретился, где-то прячутся, но собираюсь - они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов. Господин Пинчук обеспечит сейчас же квартирами 24 семьи наших пленных моряков и дальше будет опекаться проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность. С господином Ахметовым мы не только нашли понимание об отмене формулы "Роттердам+", но и договорились, что он будет вкладывать средства в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса. Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - сказал Зеленский, передают Українськi Новини.

При этом он заверил, что не обещал олигархам никаких преференций.

Всего, по словам Зеленского, для восстановления инфраструктуры Донбасса и его реинтеграции необходимо более 300 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский анонсировал проведение в сентябре инвестиционного форума по вопросам восстановления Донбасса.

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