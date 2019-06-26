В сети появилось видео, как Зеленский и "95 квартал" просили у Коломойского погасить долг

В СМИ появилось видео, на котором запечатлены участники студии "95 Квартал", они обращаются к олигарху Игорю Коломойскому, поздравляют его с днем рождения и в шутливой манере просят у него "повлиять на канал 1+1", чтобы тот погасил долг перед "Кварталом".

Видео предположительно записывалось в феврале 2017 года, пишет "Страна".

Отметим, что это видео сейчас активно рассылается по разным СМИ людьми из окружения Игоря Коломойского.

Для чего это делается - вопрос открытый. Возможно, олигарх таким образом хочет в очередной раз продемонстрировать свою близость к президенту Украины. А возможно, и хочет "подставить" Зеленского, пытаясь ему за что-либо отомстить.

На видео присутствуют Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Валерий Жидков, Юрий Корявченков, другие участники студии. Снимает их Владимир Зеленский.

"Дорогой Игорь Валерьевич! Поздравляю вас с днем рождения. Я знаю, что сейчас с вами за столом очень много ваших близких, друзей... У меня к вам единственная просьба в ваш день рождения: повлияйте хоть как-нибудь на канал "1+1", пусть они нам дадут хотя бы маленькую часть денег, которую они должны, а то я из-за них начинаю терять часть друзей. А вам желаю не потерять", - говорит Евгений Кошевой.

После него выступают другие участники, также шутят, поздравляют Коломойского и просят, чтоб телеканал 1+1 погасил долг перед "Кварталом". В самом конце они исполняют отрывок песни "С днем рождения". После этого к олигарху обращается сам Зеленский.

"Дорогой Игорь Валерьевич! Мы с большим удовольствием поздравляем вас! Я вам желаю всего, чего ребята сказали: и друзей, и здоровья, и деток, и внуков. Я желаю вам в следующем году, чтобы у вас было все как прежде, а у нас - хоть что-нибудь поменялось", - говорит он.

https://www.youtube.com/watch?v=G9Dox2kSBQ0" frameborder="0" allowfullscreen>

Напомним, ранее олигарх Игорь Коломойский прокомментировал заявление Зеленского о договоренности с ним по поводу поддержки инфраструктуры на Донбассе.