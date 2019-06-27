В Одесі евакуюють людей з 8 масштабних об'єктів

Співробітники Національної поліції в четвер проводять евакуацію людей через повідомлення про мінування 4 готелів, морського торгового порту, міжнародного аеропорту "Одеса", автовокзалу та залізничного вокзалу в Одесі.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Нацполіції в Одеській області.

"Для перевірки зазначеного повідомлення на місця направлені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи і рятувальники", - повідомили у відомстві.

Проводиться евакуація, пошук вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі "замінували" понад 20 багатоповерхівок і лікарень, тисячі людей були евакуйовані. Також в Одесі евакуювали людей з 15 об'єктів.

Крім того, кількість жертв пожежі в одеській психлікарні збільшилася до семи.