підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
27 червня 2019, четвер, 15:27 18
Події 2019-06-27T16:30:03+03:00
Українські Новини
В Одесі евакуюють людей з 8 масштабних об'єктів

В Одесі евакуюють людей з 8 масштабних об'єктів

Аеропорт
Аеропорт "Одеса". Фото: astek.od

Співробітники Національної поліції в четвер проводять евакуацію людей через повідомлення про мінування 4 готелів, морського торгового порту, міжнародного аеропорту "Одеса", автовокзалу та залізничного вокзалу в Одесі.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Нацполіції в Одеській області.

"Для перевірки зазначеного повідомлення на місця направлені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи і рятувальники", - повідомили у відомстві.

Проводиться евакуація, пошук вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі "замінували" понад 20 багатоповерхівок і лікарень, тисячі людей були евакуйовані. Також в Одесі евакуювали людей з 15 об'єктів.

Крім того, кількість жертв пожежі в одеській психлікарні збільшилася до семи.

Більше новин про: Мінування Евакуація людей замінування

Архів
Новини
АМКУ почав розслідування можливого монопольного становища МХП 16:38
Майбутній голова Львівської ОДА Мальський заробляє мільйони і користується консульським Mercedes 16:33
Роман Труба
Зливає дані і втручається в роботу слідчих: адвокати Порошенка вимагають відкрити справу на Трубу 16:17
Бойовики відвели свої підрозділи від мосту в Станиці Луганській 16:00
Екс-глава НБУ Гонтарєва заявила, що їй постійно загрожує Коломойський 15:57
більше новин
Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців 14:05
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
На Київщині спалено 3 автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків 11:48
Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування проспектів на честь Бандери і Шухевича 23:01
На округ Грановського у Харкові від "Слуги народу" піде блогер з Дніпра Куницький з громадянством Ізраїлю. Сам блогер це спростовує 22:27 Документ
більше новин
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена 16:36 Доповнено
Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців 14:05
У екс-радника Порошенка Бірюкова проводять обшуки 12:29
Володимир Пилипенко: повернення Росії в ПАРЄ – хто винен і що робити 17:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok