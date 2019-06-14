В Одессе "заминировали" более 20 многоэтажек и больниц: тысячи людей эвакуированы

Сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 2 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 многоэтажных жилых домов и 6 медицинских учреждений в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

Неизвестный анонимно сообщил о минировании 21 объекта в Одессе через электронную почту.

Проводится поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.

Как сообщали Українські Новини, ранее полиция проводила эвакуацию 5 тыс. человек из-за сообщения о минировании 32 объектов в Кривом Роге.

Ранее неизвестный сообщил о минировании 10 многоэтажных домов, среди которых дом, входящий в жилой комплекс, где проживают родители Президента Владимира Зеленского, и 5 больниц в Кривом Роге (Днепропетровская область). "Минирование" дома родителей Зеленского и еще 15 зданий в Кривом Роге расследуют как теракт.