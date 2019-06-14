подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
14 июня 2019, пятница, 13:10 66
Происшествия 2019-06-14T13:13:40+03:00
Українські Новини
В Одессе "заминировали" более 20 многоэтажек и больниц: тысячи людей эвакуированы

В Одессе "заминировали" более 20 многоэтажек и больниц: тысячи людей эвакуированы

Сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 2 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 многоэтажных жилых домов и 6 медицинских учреждений в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

Неизвестный анонимно сообщил о минировании 21 объекта в Одессе через электронную почту.

Проводится поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.

Как сообщали Українські Новини, ранее полиция проводила эвакуацию 5 тыс. человек из-за сообщения о минировании 32 объектов в Кривом Роге.

Ранее неизвестный сообщил о минировании 10 многоэтажных домов, среди которых дом, входящий в жилой комплекс, где проживают родители Президента Владимира Зеленского, и 5 больниц в Кривом Роге (Днепропетровская область). "Минирование" дома родителей Зеленского и еще 15 зданий в Кривом Роге расследуют как теракт.

 

 

Больше новостей о: Минирование Ложное минирование

Архив
Новости
Гриневич предлагает выделить 25 млрд гривен в 2020 для повышения зарплат учителям 13:34
Блокирование рынка электроэнергии является консервацией технологической отсталости экономики, – Кушнирук 13:32
На марше ЛГБТ в Киеве на следующих выходных ожидают 10 тыс. участников 13:32
Вакарчук забыл, что был депутатом: "Я не ходил во власть, а ждал 28 лет" 13:31 Видео
В Одессе "заминировали" более 20 многоэтажек и больниц: тысячи людей эвакуированы 13:10
больше новостей
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Гривна рухнула до понедельника: официальный курс валют на выходные 05:55
На Киев надвигается гроза 16:56
Команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе не было, - Генштаб 16:51
Пока +35: Синоптик дала предварительный прогноз, когда спадет аномальная жара 06:00 Карта
больше новостей
Экс-глава КС о реформе судов Зе Командой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность 15:30
Экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей 16:43
Команда Зеленского рассматривает введение 2-палатного парламента, - Стефанчук 16:11
Представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину 13:57
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok