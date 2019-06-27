По всій території України оголосили надзвичайну пожежонебезпеку

Найвищий рівень пожежної небезпеки збережеться в Україні у четвер, 27 червня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"За прогнозом Укргідрометцентру, 27 червня в Україні, крім західних та більшості районів Житомирської області, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - зазначили у відомстві.

По Києву і Київської області 27 червня також утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Рятувальники зазначають, що через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

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