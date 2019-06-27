Європу накрила аномальна спека: у Франції та Швейцарії температура вище 40 градусів

В Європі 26 червня зафіксували найвищі червневі температури за всю історію спостережень, і очікується, що в найближчі дні температура буде зростати. Про це повідомляє ВВС.

27 червня, в ряді країн, зокрема у Франції та Швейцарії, температура підніметься вище +40 градусів Цельсія. Метеорологи стверджують, що спека в Європі викликана гарячим повітрям з північної Африки,з пустелі Сахара. Температура в районах між Іспанією і Польщею перевищила норму на 15-20 градусів. В деяких місцях, особливо в містах, може бути ще спекотніше. Там теплове випромінювання відбивається від асфальту і бетону, що призводить до підвищення температури. Міка Рантанен, метеоролог з Фінляндії, прокоментувала змодельовані комп'ютером прогнози погоди у Франції, як "абсолютно нечувані для червня".

У Франції майже по всій країні оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки - другий рівень попередження після "червоного". Місцева влада проводять інформаційну кампанію про те, як уберегтися від теплових ударів.

Влада Іспанії також попереджають про "значний ризик" лісових пожеж в деяких районах.

Новий температурний рекорд для червня був зафіксований в Німеччині: в середу в містечку Кошен у федеральній землі Бранденбург повітря прогрілося до +38,6 градусів.

У польському місті Радзинь і чеській Доксані також зафіксували нові національні максимуми, з температурами +38,2 і +38,9 градусів відповідно.

Метеорологи попереджають, що в найближчі дні спекотна погода буде посилюватися. В деяких районах північно-східної Іспанії в п'ятницю температура може досягати +45 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, спека "перевалить" за +36 і піде в Європу: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.

Тим часом, робочий тиждень в Україні почнеться з гроз і спеки до +35.

Раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.

Як повідомляли Українські Новини, а раніше повідомлялося, що спека "перевалить" за +36 і піде в Європу: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.

Тим часом, робочий тиждень в Україні почнеться з гроз і спеки до +35.

Раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.