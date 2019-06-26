МЗС висловив протест Росії через невиконання рішення Морського трибуналу

Після заяви Путіна, що звільнення полонених моряків розгляне разом із звільненням ув'язнених в Україні росіян, Міністерство закордонних справ висловило протест Росії у зв'язку невиконанням рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення 24 захоплених у полон українських моряків і кораблів.

Про це сказано в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест із приводу невиконання Російською Федерацією Наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 і продовження незаконного утримання 24 українських моряків - членів екіпажів військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", - сказано в ньому.

Зазначається, що 25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ РФ, в якій міститься цинічна пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.

МЗС вважає цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітету військових кораблів.

Про це українська сторона вже проінформувала Міжнародний трибунал із морського права.

У зв'язку з цим Україна вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу з морського права і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.

МЗС звертає увагу Росії, що для припинення незаконного переслідування українських моряків і виконання наказу Міжнародного трибуналу достатньо наявних у російському законодавстві механізмів, а також існуючих багатосторонніх міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і Росія.

МЗС у черговий раз вимагає негайно проінформувати про час і місце звільнення та повернення під контроль України згаданих у наказі кораблів і про час і місце передачі консульських посадових осіб Посольства України в Російській Федерації 24 незаконно утримуваних членів їх екіпажів.

Як повідомляли Українські Новини, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських корабля 24 членів їх екіпажів. У Росії не збираються виконувати вимогу трибуналу про звільнення українських моряків.