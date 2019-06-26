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26 червня 2019, середа, 19:18 7
Зовнішня політика 2019-06-26T19:45:01+03:00
Українські Новини
МЗС висловив протест Росії через невиконання рішення Морського трибуналу

МЗС висловив протест Росії через невиконання рішення Морського трибуналу

Після заяви Путіна, що звільнення полонених моряків розгляне разом із звільненням ув'язнених в Україні росіян, Міністерство закордонних справ висловило протест Росії у зв'язку невиконанням рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення 24 захоплених у полон українських моряків і кораблів.

Про це сказано в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест із приводу невиконання Російською Федерацією Наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 і продовження незаконного утримання 24 українських моряків - членів екіпажів військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", - сказано в ньому.

Зазначається, що 25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ РФ, в якій міститься цинічна пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.

МЗС вважає цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітету військових кораблів.

Про це українська сторона вже проінформувала Міжнародний трибунал із морського права.

У зв'язку з цим Україна вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу з морського права і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.

МЗС звертає увагу Росії, що для припинення незаконного переслідування українських моряків і виконання наказу Міжнародного трибуналу достатньо наявних у російському законодавстві механізмів, а також існуючих багатосторонніх міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і Росія.

МЗС у черговий раз вимагає негайно проінформувати про час і місце звільнення та повернення під контроль України згаданих у наказі кораблів і про час і місце передачі консульських посадових осіб Посольства України в Російській Федерації 24 незаконно утримуваних членів їх екіпажів.

Як повідомляли Українські Новини, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських корабля 24 членів їх екіпажів. У Росії не збираються виконувати вимогу трибуналу про звільнення українських моряків.

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МЗС висловив протест Росії через невиконання рішення Морського трибуналу 19:18
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