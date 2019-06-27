До України йде циклон Otto з Прибалтики: синоптик попередила про складну і контрастну погоду

В Україну з країн Прибалтики насувається циклон Otto, який принесе з собою вздовж свого атмосферного фронту дощі, грози, шквали та інші метеорологічні явища.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Оскільки фронт компонує значні температурні контрасти - перед фронтом +30-ти і при +30-ть, а в тилу фронту +16...+19 градусів - і в окремих районах його проходження по Україні можливі сильні зливи, град та шквали", - пояснила синоптик.

Так, 27-го червня грозові дощі пройдуть у західних і північних областях України, а у другій половині дня - місцями в центральній частині України і в Одеській області. На сході і на значній частині півдня буде переважати суха погода.

За словами синоптика, температура повітря, як правило, перед фронтом, "підскакує", тому в четвер очікується протягом дня +25...+30 градусів, на півдні та сході +28...+33 градуси.

"Після проходження фронту в його тилу, вже в п'ятницю спека в Україні почне стрімко падати і температура повітря знизиться до +20...+25 градусів", - повідомила Діденко.

У Києві 27-го червня передбачаються короткочасні грозові дощі, можливі шквали і град. Температура повітря в четвер ще буде сягати 29 градусів, а вже у п'ятницю в столиці похолоднішає до +20...+22 градусів.

"Важливий нюанс! Завтра в Україні, крім півдня та сходу, очікується сильний північно-західний вітер, обережно. Такі синоптичні метаморфози можуть погіршити самопочуття - голова, судинні захворювання, сонливість, слабкість, не лякайтеся, а спокійно дихайте повними грудьми", - попередила синоптик.

При цьому, за її словами, на вихідних свіжа погода утримається.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде холодний фронт з грозами.

Крім того, синоптик дала прогноз до кінця тижня і День Конституції.