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26 июня 2019, среда, 13:47 1136 Карта
Жизнь 2019-06-26T13:52:16+03:00
Українські Новини
Грозы, град и резкое похолодание: в четверг погода в Украине существенно изменится

Грозы, град и резкое похолодание: в четверг погода в Украине существенно изменится

Гроза.
Гроза.

27 июня в Украине похолодает. В Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+30 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +13…+18 градусов, днем +16…+21 градус.

В Моршине ночью и утром местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, температура ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Трускавце ночью и утром местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, температура ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, только в Днепропетровской области без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +27…+33 градуса, в Днепропетровской области до +35 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +28…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +29…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

26 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+27 градусов; в Днепре возле Киева +26 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, в середине недели в Украине от +10 ночью до +33 днем. Также синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции.

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