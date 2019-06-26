Грозы, град и резкое похолодание: в четверг погода в Украине существенно изменится

27 июня в Украине похолодает. В Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+30 градусов.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +13…+18 градусов, днем +16…+21 градус.\r\nВ Моршине ночью и утром местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, температура ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nВ Трускавце ночью и утром местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, температура ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, только в Днепропетровской области без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +27…+33 градуса, в Днепропетровской области до +35 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +28…+34 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +29…+35 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.\r\n26 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+27 градусов; в Днепре возле Киева +26 градусов.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, в середине недели в Украине от +10 ночью до +33 днем. Также синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции.