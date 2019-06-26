До виборчого списку ОБ включені 13 співробітників підприємств Ахметова

До виборчого списку політичної партії "Опозиційний блок" на дострокових парламентських виборах включені 13 співробітників підприємств, що належать бізнесменові Рінату Ахметову.

Про це йдеться на веб-сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.

А саме це працівники 3 підприємств: металургійного комбінату "Запоріжсталь", енергохолдингу ДТЕК та "Метінвест Холдинг":

№6 Шурма Ростислав Ігорович (генеральний директор, ПАТ "Запоріжсталь");

№21 Носулько Юлія Дмитрівна (керівник департаменту з регуляторної політики, ТОВ "ДТЕК");

№24 Тевелєв Дмитро Михайлович (радник генерального директора, ТОВ "Метінвест Холдинг");

№40 Кучеренко Олександр Олександрович (директор зі сталого розвитку, ТОВ "ДТЕК");

№78 Слабишев Олег Вячеславович (начальник цеху утримання непромислових об’єктів, ПАТ "Запоріжсталь");

№100 Басан Галина Григорівна (начальник господарчого відділу, ПАТ "Запоріжсталь");

№118 Волков Володимир Валерійович (інженер 2-ої категорії управління соціальної сфери, ПАТ "Запоріжсталь");

№139 Борисенко Микита Ігорович (начальник дільниці з обслуговування та утримання території комбінату, ПАТ "Запоріжсталь");

№144 Слабишева Оксана Василівна (інженер з транспорту, ПАТ "Запоріжсталь");

№168 Каранда Ольга Олександрівна (розподілювач робіт цеху утримання непромислових об’єктів, ПАТ "Запоріжсталь");

№182 Тихонова Тетяна Анатоліївна (розподілювач робіт господарського відділу, ПАТ "Запоріжсталь");

№205 Неживой Роман Юрійович (старший майстер, ПАТ "Запоріжсталь");

№221 Черняєв Андрій Вікторович (майстер зеленого господарства, ПАТ "Запоріжсталь").

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня соціологічна група "Рейтинг", повідомила, що рейтинг популярності партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка вже в 7 разів вище рейтингу "Опозиційного блоку - партія миру і розвитку" Ріната Ахметова.

Ахметов купив 200 автомобілів "швидкої медичної допомоги", які подарував дитячим лікарням Президент Володимир Зеленський.

Також Зеленський заявив, що домовився з українськими бізнесменами: з Віктором Пінчуком - про фінансову підтримку військових, з Рінатом Ахметовим - медицини та автодоріг Донбасу, з Коломойським - інфраструктури, але він ще про це не знає.