підписатися на розсилку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
26 червня 2019, середа, 17:02 27
Вибори 2019-06-26T19:45:02+03:00
Українські Новини
До виборчого списку ОБ включені 13 співробітників підприємств Ахметова

До виборчого списку ОБ включені 13 співробітників підприємств Ахметова

Рінат Ахметов. Фото: liga.net
Рінат Ахметов. Фото: liga.net

До виборчого списку політичної партії "Опозиційний блок" на дострокових парламентських виборах включені 13 співробітників підприємств, що належать бізнесменові Рінату Ахметову.

Про це йдеться на веб-сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.

А саме це працівники 3 підприємств: металургійного комбінату "Запоріжсталь", енергохолдингу ДТЕК та "Метінвест Холдинг":

  • №6 Шурма Ростислав Ігорович (генеральний директор, ПАТ "Запоріжсталь");
  • №21 Носулько Юлія Дмитрівна (керівник департаменту з регуляторної політики, ТОВ "ДТЕК");
  • №24 Тевелєв Дмитро Михайлович (радник генерального директора, ТОВ "Метінвест Холдинг");
  • №40 Кучеренко Олександр Олександрович (директор зі сталого розвитку, ТОВ "ДТЕК");
  • №78 Слабишев Олег Вячеславович (начальник цеху утримання непромислових об’єктів, ПАТ "Запоріжсталь");
  • №100 Басан Галина Григорівна (начальник господарчого відділу, ПАТ "Запоріжсталь");
  • №118 Волков Володимир Валерійович (інженер 2-ої категорії управління соціальної сфери, ПАТ "Запоріжсталь");
  • №139 Борисенко Микита Ігорович (начальник дільниці з обслуговування та утримання території комбінату, ПАТ "Запоріжсталь");
  • №144 Слабишева Оксана Василівна (інженер з транспорту, ПАТ "Запоріжсталь");
  • №168 Каранда Ольга Олександрівна (розподілювач робіт цеху утримання непромислових об’єктів, ПАТ "Запоріжсталь");
  • №182 Тихонова Тетяна Анатоліївна (розподілювач робіт господарського відділу, ПАТ "Запоріжсталь");
  • №205 Неживой Роман Юрійович (старший майстер, ПАТ "Запоріжсталь");
  • №221 Черняєв Андрій Вікторович (майстер зеленого господарства, ПАТ "Запоріжсталь").

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня соціологічна група "Рейтинг", повідомила, що рейтинг популярності партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка вже в 7 разів вище рейтингу "Опозиційного блоку - партія миру і розвитку" Ріната Ахметова.

Ахметов купив 200 автомобілів "швидкої медичної допомоги", які подарував дитячим лікарням Президент Володимир Зеленський.

Також Зеленський заявив, що домовився з українськими бізнесменами: з Віктором Пінчуком - про фінансову підтримку військових, з Рінатом Ахметовим - медицини та автодоріг Донбасу, з Коломойським - інфраструктури, але він ще про це не знає.

Більше новин про: Опозиційний блок Парламентські вибори Рінат Ахметов Позачергові вибори Ради Виборчий список

Архів
Новини
МЗС висловив протест Росії через невиконання рішення Морського трибуналу 19:18
Нардепу Святашу заборонили виїзд за кордон, його бізнес-партнеру екс-нардепу Полякову вручили підозру в шахрайстві, – ЗМІ 19:10
Корупція і перевищення влади: ДБР розслідує 8 кримінальних справ проти Порошенка 18:50
Дострокове зняття судимості з екс-депутата Лозінського визнали законним 18:25
Держборг в травні скоротився на $1,4 млрд 18:00
більше новин
У Житомиробленерго заявили, що з 1 липня буде скасовано нічний тариф на електроенергію, але інші не підтверджують 19:48 Доповнено
Юридичний тиск на Росію - це найефективніша стратегія перемоги, - Сенченко 10:56
Держава має контролювати митницю та податки, щоб всі підприємці були в рівних умовах, - Василь Хмельницький 09:48
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку АП і Зеленського, - Геращенко 23:45
більше новин
Українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку АП і Зеленського, - Геращенко 23:45
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Екс-голова Верховного суду України Бойко вважає надмірним нинішній склад Верховного суду 11:43
Прем'єр Великобританії Мей підтримала зняття санкцій з Росії в ПАРЄ 21:17
Алкоголь доведеться перетравлювати і дитині: Супрун пояснила сувору заборону на спиртне вагітним 21:56
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok