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26 червня 2019, середа, 15:23 16
Вибори 2019-06-26T16:30:02+03:00
Українські Новини
Рейтинг "Платформи" Бойка вже в 7 разів вище рейтингу "Опоблоку" Ахметова

Рейтинг "Платформи" Бойка вже в 7 разів вище рейтингу "Опоблоку" Ахметова

Боротьба (ілюстрація). Фото: ptzgovorit.ru
Боротьба (ілюстрація). Фото: ptzgovorit.ru

Соціологічна група "Рейтинг", за результатами проведеного опитування, повідомила, що рейтинг популярності політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" вже в 7 разів вище рейтингу "Опозиційного блоку - партія миру і розвитку".

Про це свідчать результати опитування.

А саме, 12,1% респондентів, які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати "Опозиційну платформу - За життя", а за "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" - 1,7%.

5-відсотковий бар'єр долають лише 5 партій серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором.

45,3% респондентів, які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,4% - за партію "Голос", 7,2% - "Європейську солідарність", 7% - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах до Верховної Ради України.

Крім того, 3,4% респондентів готові проголосувати за партію "Сила і честь", 2,5% - за Радикальну партію Олега Ляшка. Згідно з опитуванням, решта партій не набирають 2% .

При цьому 65% респондентів відповіли, що повністю впевнені в тому, що підуть на вибори, якщо вони відбудуться 21 липня, 19% - швидше так, 4% - швидше ні, 9% - точно не підуть, 3% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 20 червня по 24 червня серед 2 тис. повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, 18 червня Український інститут соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка та центр "Соціальний моніторинг" повідомили, що рейтинг популярності "Опозиційної платформи - За життя" у 6 разів вище рейтингу "Опозиційного блоку - партія миру і розвитку".

Відповідно до опитування соцгрупи "Рейтинг", "Слуга народу" та "Платформа" Бойка лідирують у рейтингах, Вакарчук "вибив" Смешка з прохідних.

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.

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