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18 июня 2019, вторник, 14:51 140
Выборы 2019-06-18T15:24:39+03:00
Українські Новини
Рейтинг "Платформы" Бойко в 6 раз выше рейтинга ОБ Ахметова

Рейтинг "Платформы" Бойко в 6 раз выше рейтинга ОБ Ахметова

Рейтинги. Фото:
Рейтинги. Фото: "Рейтинг"

Украинский институт социологических исследований им. Александра Яременко и центр "Социальный мониторинг", по результатам проведенного опроса, сообщили, что рейтинг популярности политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в 6 раз выше рейтинга "Оппозиционный блока - партия мира и развития".

Об этом свидетельствуют результаты опроса.

А именно, 11%  респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать "Оппозиционную платформу - За життя", а за "Оппозиционный блок - партия мира и развития" - 1,7%. 

5-процентный барьер преодолевают 5 партий среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

47,5% респондентов готовы поддержать партию "Слуга народа", 11% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,7% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,3% - "Европейскую солидарность", 5,3% - "Голос" Святослава Вакарчука на выборах Верховной Рады.

3,9% выразили желание поддержать партию "Сила и честь", 2,9% - "Гражданскую позицию", 2,5% - Радикальную партию Олега Ляшко. За "Объединение "Самопомощь" готовы проголосовать 2,2% респондентов, за "Оппозиционный блок - партия мира и развития" - 1,7%, за "Всеукраинское объединение "Свобода" - 1,5%.

Остальные партии набирают менее 1% голосов.

Согласно опросу, 83,3% готовы принимать участие в голосовании, если оно состоится в ближайшее воскресенье.

Опрос проводился с 8 по 14 июня среди 1 000 совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории в рамках роллингового исследования.

Роллинговое исследование предусматривает проведение установочного опроса и постоянное (с равными промежутками времени) обновление базы данных опроса путем замены части данных на свежие. Каждая волна роллинга проводится на одинаковых выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2% для выборки 2 000 респондентов.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу, "Слуга народа" и "Платформа" Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук "выбил" Смешко из проходных.

Согласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.

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