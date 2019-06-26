Грози, град і різке похолодання: в четвер погода в Україні істотно зміниться

27 червня в Україні похолоднішає. В Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі і вранці місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+30 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +13...+18 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Моршині вночі і вранці місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, температура вночі +18...+20 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Трускавці вночі і вранці місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, температура вночі +18...+20 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, тільки в Дніпропетровській області без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси, у Дніпропетровській області до +35 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Одеській області у другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +29...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.

26 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +25...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +26 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, у середині тижня в Україні від +10 вночі до +33 днем. Також синоптик дала прогноз до кінця тижня і День Конституції.