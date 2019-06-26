Грози, град і різке похолодання: в четвер погода в Україні істотно зміниться

27 червня в Україні похолоднішає. В Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, вдень шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі і вранці місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, вдень шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+30 градусів.\r\nУ Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +13...+18 градусів, вдень +16...+21 градус.\r\nУ Моршині вночі і вранці місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, температура вночі +18...+20 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nУ Трускавці вночі і вранці місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, температура вночі +18...+20 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nУ Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, вдень шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, тільки в Дніпропетровській області без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси, у Дніпропетровській області до +35 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+34 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Одеській області у другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +29...+35 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\n26 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +25...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +26 градусів.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у середині тижня в Україні від +10 вночі до +33 днем. Також синоптик дала прогноз до кінця тижня і День Конституції.