Лікарі пояснили вплив чорниці на зір: де міф, а де правда

Ягоди чорниці, ціни на яку вже встигли знизитися, багаті на безліч вітамінів. Дуже часто чорницю можна побачити на упаковках різних ліків і біологічно активних добавок. Але не зовсім правда те, що чорниця здатна повністю поліпшити ваш зір.



Здавна вважається, що чорниця покращує сутінковий зір. За деякими даними, пілоти британських військово-повітряних сил, що брали участь в нічних вильотах під час Другої світової війни, спеціально отримували і їли чорничний джем. Разом з тим дослідження, проведене на флоті США в 2000 році, не виявило ніякої дії чорниці на сутінковий зір. Лабораторні дослідження показали, що вживання чорниці може запобігти захворюванням очей, таких як, наприклад, відшарування сітківки, однак клінічних досліджень застосування чорниці для лікування очних захворювань не проводилося.



Чорниця має обмежені терапевтичні властивості. В основному, позитивну дію пов'язана з поліпшенням кровотоку сітківки ока. Багато людей помилково вважають, що чорниця покращує зір «взагалі», і часто це використовується в недобросовісній рекламі.



Чорниця не в змозі змусити сліпого бачити знову, а також не в змозі вилікувати такі захворювання як далекозорість, астигматизм і короткозорість. Вона може лише призупинити процес погіршення зору. Її слід застосовувати виключно в цілях профілактики, повідомляє optikaplus.ua

Корисні властивості чорниці



Темно-сині ягоди чорниці містять значну кількість барвника антоціана. Застосування його в дослідах показало зменшення ризиків багатьох захворювань серця, кровоносної системи, очей і раку.



Крім антоціана, в чорниці містяться протоантоціаніди, флавоноїди і дубильні речовини, які діють як антиоксиданти, що зменшують запалення. В ягодах чорниці мало фруктових кислот. Але в них багато вітамінів А та В, марганцю, волокон та флавоноїдів. Ягоди - хороше джерело вітаміну С, кальцію і магнію.

Ягоди чорниці вживаються в їжу і для приготування наливки, киселів, варення, пирогів. Але дієтологи радять їсти чорницю свіжою або піддати заморожуванню. Калорійність чорниці на 100 грам - 44 ккал.



Шкода чорниці



Чорниця може спровокувати виникнення алергічних реакцій, тому потрібно обережно давати її дітям. Чорницею не слід зловживати особам з сечокам'яною хворобою. Також при вживанні у великих кількостях чорниця викликає запори.



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