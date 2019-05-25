Чем полезна клубника: как правильно выбрать и есть

Сезон клубники в самом разгаре. Эта ароматная ягода, которая является известным афродизиаком, появилась на всех украинских рынках и в супермаркетах. Также клубнику массово продают в местах стихийной торговли.\r\nЕсли еще неделю назад ранние ягоды продавали по 120 грн\/кг, то сегодня ценовое предложение опустилось до 65 грн\/кг.\r\nУкраїнські Новини выяснили, в чем же польза и какие могут быть в этого популярного сезонного продукта.\r\nПольза\r\n- клубника богата витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. Восемь ягод могут заменить апельсин с кожурой по содержанию витамина С;\r\n- в ягодах присутствуют фолиевая кислота, которая незаменима для женщин, и витамин К, который играет главную роль в свертывании крови;\r\n- микроэлементы калий и магний, которые являются дефицитными у многих людей, также содержит клубника;\r\n- в клубнике также много гликозидов. Это биологически активные вещества, которые способствуют молодости и восстановлению организма;\r\n- ученые неоднократно доказали, что клубника обладает антиоксидантным, противовоспалительным, нейропротекторным действием.\r\nЧтобы клубника приносила только полезные свойства, ее нужно правильно выбирать и есть:\r\n- клубнику обязательно надо мыть перед употреблением, чтобы уменьшить содержание в ней пестицидов. Проверенный способ - ягоду можно подержать 10 мин в воде с содой (10 г - 1 литр), которую затем слить через дуршлаг;\r\n- если вместе с хорошими ягодами есть испорченные, это означает, что средств обработки фунгицидов там почти нет и партия такой клубники относительно безопасна. Поэтому можно смело их покупать, только испорченные ягоды следует обязательно выбросить;\r\n- чтобы сделать клубнику безопасной для людей, у которых есть склонность к атопическому дерматиту, и детей-аллергиков, следует из свежих ягод приготовить клубничное пюре и прокипятить его 10 минут. Этого не хватит, чтобы витамин С и биологически активные вещества полностью исчезли;\r\n- чтобы сохранить максимальное количество витаминов в замороженной клубнике, ягоды надо пробланшировать или подержать на пару;\r\n- клубника на самом деле полезна беременным и молодым матерям. Избегать употребления ягод стоит только тем женщинам, у которых есть аллергия на клубнику.\r\nНапомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, почему полезно пить кофе и лучше отказаться от латте. \r\nКроме того, министр попыталась развенчать миф о том, что здоровое питание это дорого и дала советы, на какие недорогие и полезные продукты стоит обратить внимание.