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25 мая 2019, суббота, 10:44 236
Жизнь 2019-05-25T10:52:00+03:00
Українські Новини
Чем полезна клубника: как правильно выбрать и есть

Чем полезна клубника: как правильно выбрать и есть

Клубника. Фото: Pixabay
Клубника. Фото: Pixabay

Сезон клубники в самом разгаре. Эта ароматная ягода, которая является известным афродизиаком, появилась на всех украинских рынках и в супермаркетах. Также клубнику массово продают в местах стихийной торговли.

Если еще неделю назад ранние ягоды продавали по 120 грн/кг, то сегодня ценовое предложение опустилось до 65 грн/кг.

Українські Новини выяснили, в чем же польза и какие могут быть в этого популярного сезонного продукта.

Польза

- клубника богата витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. Восемь ягод могут заменить апельсин с кожурой по содержанию витамина С;

- в ягодах присутствуют фолиевая кислота, которая незаменима для женщин, и витамин К, который играет главную роль в свертывании крови;

- микроэлементы калий и магний, которые являются дефицитными у многих людей, также содержит клубника;

- в клубнике также много гликозидов. Это биологически активные вещества, которые способствуют молодости и восстановлению организма;

- ученые неоднократно доказали, что клубника обладает антиоксидантным, противовоспалительным, нейропротекторным действием.

Чтобы клубника приносила только полезные свойства, ее нужно правильно выбирать и есть:

- клубнику обязательно надо мыть перед употреблением, чтобы уменьшить содержание в ней пестицидов. Проверенный способ - ягоду можно подержать 10 мин в воде с содой (10 г - 1 литр), которую затем слить через дуршлаг;

- если вместе с хорошими ягодами есть испорченные, это означает, что средств обработки фунгицидов там почти нет и партия такой клубники относительно безопасна. Поэтому можно смело их покупать, только испорченные ягоды следует обязательно выбросить;

- чтобы сделать клубнику безопасной для людей, у которых есть склонность к атопическому дерматиту, и детей-аллергиков, следует из свежих ягод приготовить клубничное пюре и прокипятить его 10 минут. Этого не хватит, чтобы витамин С и биологически активные вещества полностью исчезли;

- чтобы сохранить максимальное количество витаминов в замороженной клубнике, ягоды надо пробланшировать или подержать на пару;

- клубника на самом деле полезна беременным и молодым матерям. Избегать употребления ягод стоит только тем женщинам, у которых есть аллергия на клубнику.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, почему полезно пить кофе и лучше отказаться от латте. 

Кроме того, министр попыталась развенчать миф о том, что здоровое питание это дорого и дала советы, на какие недорогие и полезные продукты стоит обратить внимание.

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