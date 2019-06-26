Випуск банкноти в 1 тис. гривень не вплине на інфляцію, - експерти

Експерти відзначають, що випуск банкноти в 1 тис. гривень не вплине на інфляцію.

Про це вони повідомили Українським Новинам.

"Ні, введення нової банкноти вищого номіналу, як і вилучення з обігу монет найменшого номіналу, не має впливати на інфляцію. Необхідність введення в обіг купюри більш високого номіналу - це наслідок інфляції попередніх років. Згідно з даними Держстату, за останні п'ять років споживчі ціни зросли в 2,5 рази. Тому логічно, що найвищий номінал національної валюти також має бути збільшений просто з точки зору зручності обігу готівкових грошей", - повідомила аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

З її слів, аналогічно є сенс вилучити з обігу монети найнижчого номіналу, оскільки вони просто втратили свою купівельну спроможність.

Своєю чергою Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU, також вважає, що випуск банкноти в тисячу гривень не вплине на інфляцію.

"Кількість нулів на банкноті не здатна викликати інфляцію, а є відображенням інфляційних явищ. З моменту введення в обіг банкноти номіналом 500 гривень у 2006 році ціни зросли в 5 разів, а розмір середньої зарплати - у дев'ять з половиною разів. Цьому сприяли дві хвилі девальвації в 2008-2009 і 2014-2015 роках. Хоча зростання цін дуже добре видно на полицях супермаркетів, політично не завжди доцільно фіксувати зниження купівельної спроможності національної валюти", - сказав він.

"Тепер нулів на найбільшій банкноті буде аж три, але це не означає, що ціни продовжать зростання ще більшими темпами. Навпаки, ми бачимо зниження інфляції нижче 9% - істотно менше, ніж у минулі кілька років, але більше, ніж планувалося Нацбанком. Є приклад, коли центробанк сусідньої Угорщини успішно зумів знизити інфляцію з двозначних цифр до 3-4%. При цьому номінал банкнот місцевих форинтів варіюється від 500 до 20 000. Доводиться сподіватися, що й НБУ буде настільки ж успішним в інфляційному таргетуванні", - додав експерт.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.

Тим часом інфляція у травні перевищила прогноз НБУ.