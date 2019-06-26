Заступник директора Луганського лікеро-горілчаного заводу затриманий у Києві за підозрою у фінансуванні бойовиків

Правоохоронці затримали заступника директора Луганського лікеро-горілчаного заводу (ЛЛГЗ) Дмитра Держака за підозрою у фінансуванні бойовиків.\r\nПро це в соціальній мережі Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.\r\n"Спільно з СБУ затримали громадянина Д. Держака, заступника директора і сина власника ЛЛГЗ "Луга-Нова" - одного з основних спонсорів терористів з ЛНР. Діяч проживав у Києві з посвідченням "ветерана бойових дій" проти України! На все настає час розплати!" - повідомив він.\r\n\r\nІнших подробиць він не повідомив.\r\nПосвідчення Держака. Фото: Юрій Луценко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, СБУ накрила схему фінансування бойовиків "ЛДНР" у Вінницькій області. Також Генпрокуратура підозрює двох депутатів Держдуми РФ у фінансуванні "ЛДНР".\r\nКрім того, СБУ підозрює Gloria Jeans у фінансуванні тероризму.