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25 червня 2019, вівторок, 21:52 8
Зовнішня політика 2019-06-25T21:54:02+03:00
Українські Новини
Зеленський на наступному тижні відвідає Канаду

Зеленський на наступному тижні відвідає Канаду

Президент Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Канаду 1-3 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"1-3 липня Президент України Володимир Зеленський відвідає з візитом Канаду. У Торонто Глава держави візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні", - сказано в ньому.

Крім того, Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христей Фріланд, членами канадського парламенту і представниками ділових кіл.

Також глава держави проведе зустріч з українською громадою в Канаді.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський 17-18 червня відвідав Париж і Берлін для зустрічі з Президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Тим часом конкретна дата та порядок денний зустрічі Президента Володимира Зеленського та Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа поки не визначена.

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