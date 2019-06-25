Зеленський на наступному тижні відвідає Канаду

Президент Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Канаду 1-3 липня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\n"1-3 липня Президент України Володимир Зеленський відвідає з візитом Канаду. У Торонто Глава держави візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні", - сказано в ньому.\r\nКрім того, Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христей Фріланд, членами канадського парламенту і представниками ділових кіл.\r\nТакож глава держави проведе зустріч з українською громадою в Канаді.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський 17-18 червня відвідав Париж і Берлін для зустрічі з Президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.\r\nТим часом конкретна дата та порядок денний зустрічі Президента Володимира Зеленського та Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа поки не визначена.