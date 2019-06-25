Фото дня: у Києві під посольствами пройшли акції проти повернення Росії в ПАРЄ

Акція протесту під посольствами в Києві. Фото: facebook/Alina Bodnar

Акція протесту під посольствами в Києві. Фото: facebook/Alina Bodnar

Сьогодні, 25 червня, в Києві проходить акція протесту під посольствами ключових країн, які підтримували та голосували за зняття санкції з Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Про це йдеться на сторінці організаторів в соціальній мережі Facebook

Акція розпочалась о 18:00 біля посольства Австрії в Україні (вул. Івана Франка 33).

"25 червня Парламентська Асамблея Ради Європи скасувала механізм санкцій і фактично повернула делегацію Росії у ПАРЄ без жодних обмежень у голосуванні. Відтепер скасовано право ПАРЄ накладати ключові санкції на будь-яку національну делегацію, включаючи Росію", - йдеться в повідомленні організаторів.

Маршрут акції визначено такий: Посольство Австрії, Посольство Німеччини, Посольство Вірменії, Посольство Норвегії, Посольство Італії, Посольство Словаччини, Посольство Франції, Посольство Фінляндії, Посольство Нідерландів, Офіс Ради Європи.

Акція протесту під посольствами в Києві. Фото: facebook/Alina Bodnar

"Беріть із собою друзів, креативні плакати та побільше "грошей", якими символічно закидаємо кожне посольство", - закликали організатори.

Як повідомляли Українські Новини, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відновила права Росії в асамблеї.

Також був оприлюднений список країн, проголосували в асамблеї за повернення Росії в ПАРЄ.

Тим часом Україна відкликає постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.