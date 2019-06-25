підписатися на розсилку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
25 червня 2019, вівторок, 21:15 11
Суспільство 2019-06-25T22:15:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: у Києві під посольствами пройшли акції проти повернення Росії в ПАРЄ

Фото дня: у Києві під посольствами пройшли акції проти повернення Росії в ПАРЄ

Акція протесту під посольствами в Києві. Фото: facebook/Alina Bodnar
Акція протесту під посольствами в Києві. Фото: facebook/Alina Bodnar

Сьогодні, 25 червня, в Києві проходить акція протесту під посольствами ключових країн, які підтримували та голосували за зняття санкції з Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Про це йдеться на сторінці організаторів в соціальній мережі Facebook

Акція розпочалась о 18:00 біля посольства Австрії в Україні (вул. Івана Франка 33).

"25 червня Парламентська Асамблея Ради Європи скасувала механізм санкцій і фактично повернула делегацію Росії у ПАРЄ без жодних обмежень у голосуванні. Відтепер скасовано право ПАРЄ накладати ключові санкції на будь-яку національну делегацію, включаючи Росію", - йдеться в повідомленні організаторів.

Маршрут акції визначено такий: Посольство Австрії, Посольство Німеччини, Посольство Вірменії, Посольство Норвегії, Посольство Італії, Посольство Словаччини, Посольство Франції, Посольство Фінляндії, Посольство Нідерландів, Офіс Ради Європи.

Акція протесту під посольствами в Києві. Фото: facebook/Alina BodnarАкція протесту під посольствами в Києві. Фото: facebook/Alina Bodnar

"Беріть із собою друзів, креативні плакати та побільше "грошей", якими символічно закидаємо кожне посольство", - закликали організатори.

Як повідомляли Українські Новини, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відновила права Росії в асамблеї.

Також був оприлюднений список країн, проголосували в асамблеї за повернення Росії в ПАРЄ.

Тим часом Україна відкликає постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.

Більше новин про: Посольства Фото дня Акція протесту ПАРЄ

Архів
Новини
Зеленський на наступному тижні відвідає Канаду 21:52
Акція протесту під посольствами в Києві. Фото: facebook/Alina Bodnar
Фото дня: у Києві під посольствами пройшли акції проти повернення Росії в ПАРЄ 21:15
Клімкін назвав рішення ПАРЄ щодо Росії при головуванні Франції "повним mauvais ton" 20:56
З'явилася реакція захисту Дмитра Фірташа на рішення Верховного суду Австрії 20:46
Фестиваль Bouquet Kyiv Stage відбудеться в серпні під відкритим небом у Софії Київській та музеї "Золоті ворота" 20:24 Прес-реліз
більше новин
У Житомиробленерго заявили, що з 1 липня буде скасовано нічний тариф на електроенергію, але інші не підтверджують 19:48 Доповнено
МОЗ хоче встановити максимальний рівень нікотину і смол у цигарках 19:24
Кабмін підвищить пенсії з 1 липня: на скільки і для яких категорій зростуть виплати 16:25
ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32
Юридичний тиск на Росію - це найефективніша стратегія перемоги, - Сенченко 10:56
більше новин
Українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку АП і Зеленського, - Геращенко 23:45
Екс-голова Верховного суду України Бойко вважає надмірним нинішній склад Верховного суду 11:43
ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32
В Адміністрації Путіна занепокоїлися через арешти активів в Україні 12:18
Затримані на мітингу у Москві. Фото: Артем Лоскутов
У Росії на мітингах проти політрепресій затримали активістів з "провокаційними" плакатами 23:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok