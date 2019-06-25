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25 червня 2019, вівторок, 20:56 13
Зовнішня політика 2019-06-25T22:00:02+03:00
Українські Новини
Клімкін назвав рішення ПАРЄ щодо Росії при головуванні Франції "повним mauvais ton"

Клімкін назвав рішення ПАРЄ щодо Росії при головуванні Франції "повним mauvais ton"

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що рішення про повернення російської делегації в ПАРЄ було прийнято ще до президентських виборів в Україні, і воно не залежало від розвитку політичної ситуації в країні.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, коментуючи рішення ПАРЄ про спрощення санкційного механізму, що дало змогу російській делегації повернутися в асамблею, передають Українські Новини.

"Особливо прикро, що все це відбулося при французькому головуванні в РЄ (Раді Європи). Бути країною-засновником Нормандського формату і розгортати червону доріжку перед російськими депутатами без виконання РФ будь-яких висунутих умов - це, вибачте за мій французький, повний mauvais ton. Просто тотальний когнітивний дисонанс, який ще відгукнеться всій Європі", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Парламентська асамблея Ради Європи відновила права Росії в асамблеї.

Також був оприлюднений список країн, проголосували у ПАРЄ за повернення Росії.

Україна відкликає постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.

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