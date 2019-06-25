США підтримують запропоновану Зеленським формулу обміну полоненими

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор підтримує ініціативу Президента Володимира Зеленського про обмін утримуваними особами у форматі "10 на 10" для початку процесу деескалації ситуації на Донбасі.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Якщо Президент Трамп зустрінеться з Президентом Путіним у Японії, це стане хорошим приводом для Трампа підняти тему 24 військових моряків, яких утримує Росія. Ця тема, як ми знаємо, також є темою обговорень між Президентом Зеленським і Президентом Путіним. Є пропозиції по обмін 5 українців на 5 росіян або 10 українців на 10 росіян. У росіян інше бачення. Але ми дуже підтримуємо такий крок", - сказав він.

Раніше Зеленський заявив,що для початку процесу деескалації ситуації на Донбасі варто було б зробити обмін у форматі 10 на 10 або 15 на 15.

Як повідомляли Українські Новини, Тейлор заявляє, що конкретна дата та порядок денний зустрічі Зеленського та Трампа поки не визначена.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що для початку процесу деескалації ситуації на Донбасі варто було б провести обмін заручниками у форматі 10 на 10 або 15 на 15, чому також може посприяти зустріч у "нормадском форматі" у липені.