У Миколаєві обмежили проїзд та евакуюють людей з мостів, вокзалу, аеропорту, ринку і ТРЦ

Співробітники Національної поліції проводять евакуацію людей і обмежили проїзд мостами через повідомлення про мінування Інгульського та Варварівського мостів, міжнародного аеропорту "Миколаїв", залізничного вокзалу, Центрального ринку та торгово-розважального комплексу "Сіті-центр" в Миколаєві.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Нацполиции в Миколаївській області.\r\nНевідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів у Миколаєві через електронну пошту.\r\nПроводиться евакуація, пошук вибухонебезпечних або підозрілих предметів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 18 червня співробітники Національної поліції проводили евакуацію людей через повідомлення про мінування всіх лікарень в Миколаєві.\r\n1 червня співробітники Національної поліції в суботу почали розслідувати неправдиве повідомлення про мінування міжнародного аеропорту "Миколаїв", зоопарку, готелю та костелу в Миколаєві.\r\nРаніше невідомий повідомив про мінування Южно-Української атомної електростанції (ЮУАЕС, Южноукраїнськ, Миколаївська область).\r\n