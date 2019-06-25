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25 червня 2019, вівторок, 17:30 27
Події 2019-06-25T19:00:03+03:00
Українські Новини
У Миколаєві обмежили проїзд та евакуюють людей з мостів, вокзалу, аеропорту, ринку і ТРЦ

У Миколаєві обмежили проїзд та евакуюють людей з мостів, вокзалу, аеропорту, ринку і ТРЦ

Співробітники Національної поліції проводять евакуацію людей і обмежили проїзд мостами через повідомлення про мінування Інгульського та Варварівського мостів, міжнародного аеропорту "Миколаїв", залізничного вокзалу, Центрального ринку та торгово-розважального комплексу "Сіті-центр" в Миколаєві.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Нацполиции в Миколаївській області.

Невідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів у Миколаєві через електронну пошту.

Проводиться евакуація, пошук вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Як повідомляли Українські Новини, 18 червня співробітники Національної поліції проводили евакуацію людей через повідомлення про мінування всіх лікарень в Миколаєві.

1 червня співробітники Національної поліції в суботу почали розслідувати неправдиве повідомлення про мінування міжнародного аеропорту "Миколаїв", зоопарку, готелю та костелу в Миколаєві.

Раніше невідомий повідомив про мінування Южно-Української атомної електростанції (ЮУАЕС, Южноукраїнськ, Миколаївська область).

 

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