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18 июня 2019, вторник, 14:58 247
Происшествия 2019-06-18T14:58:39+03:00
Українські Новини
В Николаеве неизвестный сообщил о минировании всех больниц и роддома

В Николаеве неизвестный сообщил о минировании всех больниц и роддома

Сотрудники Национальной полиции проводят эвакуацию людей из-за сообщения о минировании всех больниц в Николаеве, тогда как вчера полиция эвакуировала 700 человек из-за сообщения о минировании аэропорта "Николаев", зоопарка и храма в Николаеве. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Николаевской области.

Неизвестный анонимно сообщил о минировании объектов в Николаеве через электронную почту. Он уточнил, что взрывные устройства в больницах сработают в 13:00.

Весь персонал и пациэнтов Николаевских больниц пришлось эвакуировать. Фото: Преступности.НЕТ. Весь персонал и пациэнтов Николаевских больниц пришлось эвакуировать. Фото: Преступности.НЕТ.

При этом в полиции сообщили, что произвести быструю эвакуацию пациентов во всех больницах не представляется возможным.

Проводится поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.

Кроме того, были эвакуированы также персонал и пациенты городского роддома №3, а спустя полтора часа медицинское учреждение снова приступило к работе.

Напомним, 16 июня, в воскресенье, в Николаевской области произошел масштабный пожар на мусорной свалке.

Ранее, также под Николаевом произошла смертельная авария, в которой погиб водитель, а пассажиры пострадали.

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