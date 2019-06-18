В Николаеве неизвестный сообщил о минировании всех больниц и роддома

Сотрудники Национальной полиции проводят эвакуацию людей из-за сообщения о минировании всех больниц в Николаеве, тогда как вчера полиция эвакуировала 700 человек из-за сообщения о минировании аэропорта "Николаев", зоопарка и храма в Николаеве. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Николаевской области.\r\nНеизвестный анонимно сообщил о минировании объектов в Николаеве через электронную почту. Он уточнил, что взрывные устройства в больницах сработают в 13:00.\r\n\r\n\r\nВесь персонал и пациэнтов Николаевских больниц пришлось эвакуировать. Фото: Преступности.НЕТ. \r\nПри этом в полиции сообщили, что произвести быструю эвакуацию пациентов во всех больницах не представляется возможным.\r\nПроводится поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.\r\nКроме того, были эвакуированы также персонал и пациенты городского роддома №3, а спустя полтора часа медицинское учреждение снова приступило к работе.\r\n\r\nНапомним, 16 июня, в воскресенье, в Николаевской области произошел масштабный пожар на мусорной свалке.\r\nРанее, также под Николаевом произошла смертельная авария, в которой погиб водитель, а пассажиры пострадали.