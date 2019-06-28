Як врятуватися від зневоднення у спеку: поради лікарів

Добігає кінця перший місяць літа, але ніяк не підходить до кінця спека, тому що Україна потрапила в зону потужного антициклону. Температура в Україні сягає до + 33 градусів.

Щорічно тисячі людей отримують сонячні і теплові удари. У зоні ризику знаходяться пенсіонери, хворі на серцево-судинні захворювання, люди з надмірною вагою. Тепловий удар можна отримати в задушливому приміщенні, а сонячний - під впливом сонячних променів, повідомляє health.kiev.ua

Симптоми теплового удару: почервоніння, запаморочення, шум у вухах і головний біль. Для того, щоб привести людину до тями, необхідно відвести її в прохолодне місце, дати води та вмити обличчя.

Якщо людина отримав сонячний удар - швидку необхідно викликати в будь-якому випадку. Адже через те, що при сонячному ударі кров надходить в голову, розширюються кровоносні судини, і, якщо судина лопне, це може викликати порушення роботи центральної нервової системи.

Правила поведінки в спеку

Виходити на вулицю тільки до 11 години ранку і після 17 годин дня.



Носити одяг з тонкої тканини і світлих тонів.



Обов'язково потрібно носити головний убір.



Якщо проводите більшу частину дня за кермом, потрібно повісити на всі вікна автомобіля сонцезахисні шторки (на присосках).



У приміщенні з кондиціонером не ставити занадто низьку температуру, інакше застуда неминуча. Оптимальна температура –20-22С.



Якщо вдома немає кондиціонера, завісити вікна мокрими простирадлами - так спека буде менше проникати в приміщення.



Пити злегка охолоджену воду. Занадто холодна вода довго затримується в шлунку і порушує потові залози.



Відмовитися від сигарет. Нікотин звужує кровоносні судини і викликає підвищення артеріального тиску, який і так в спеку підвищений.

Що потрібно пити і їсти: лимонну воду, мінералку, соки (несолодкі), відвар м'яти, овочі і фрукти, сухе біле вино.

Що не можна пити і їсти: солодкі лимонади, алкоголь (крім сухого вина), молоко, кава (прискорює зневоднення), м'ясо (переварювання викликає прилив тепла).

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