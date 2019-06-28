Як врятуватися від зневоднення у спеку: поради лікарів

Добігає кінця перший місяць літа, але ніяк не підходить до кінця спека, тому що Україна потрапила в зону потужного антициклону. Температура в Україні сягає до + 33 градусів.\r\nЩорічно тисячі людей отримують сонячні і теплові удари. У зоні ризику знаходяться пенсіонери, хворі на серцево-судинні захворювання, люди з надмірною вагою. Тепловий удар можна отримати в задушливому приміщенні, а сонячний - під впливом сонячних променів, повідомляє health.kiev.ua\r\nСимптоми теплового удару: почервоніння, запаморочення, шум у вухах і головний біль. Для того, щоб привести людину до тями, необхідно відвести її в прохолодне місце, дати води та вмити обличчя.\r\nЯкщо людина отримав сонячний удар - швидку необхідно викликати в будь-якому випадку. Адже через те, що при сонячному ударі кров надходить в голову, розширюються кровоносні судини, і, якщо судина лопне, це може викликати порушення роботи центральної нервової системи.\r\nПравила поведінки в спеку\r\n\r\n\r\nВиходити на вулицю тільки до 11 години ранку і після 17 годин дня.\r\nНосити одяг з тонкої тканини і світлих тонів.\r\nОбов'язково потрібно носити головний убір.\r\nЯкщо проводите більшу частину дня за кермом, потрібно повісити на всі вікна автомобіля сонцезахисні шторки (на присосках).\r\nУ приміщенні з кондиціонером не ставити занадто низьку температуру, інакше застуда неминуча. Оптимальна температура –20-22С.\r\nЯкщо вдома немає кондиціонера, завісити вікна мокрими простирадлами - так спека буде менше проникати в приміщення.\r\nПити злегка охолоджену воду. Занадто холодна вода довго затримується в шлунку і порушує потові залози.\r\nВідмовитися від сигарет. Нікотин звужує кровоносні судини і викликає підвищення артеріального тиску, який і так в спеку підвищений.\r\n\r\n\r\nЩо потрібно пити і їсти: лимонну воду, мінералку, соки (несолодкі), відвар м'яти, овочі і фрукти, сухе біле вино.\r\nЩо не можна пити і їсти: солодкі лимонади, алкоголь (крім сухого вина), молоко, кава (прискорює зневоднення), м'ясо (переварювання викликає прилив тепла).\r\nНагадаємо, раніше синоптик розповіла про зміни повітряних мас в Україні.\r\nТакож у столиці зафіксували нові температурні рекорди.\r\nДержнс передала про висока ймовірність пожеж по Україні.