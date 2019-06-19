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  • Украина попала в зону мощного антициклона: синоптик объяснила засуху и рассказала, когда спадет жара
19 июня 2019, среда, 06:00 129 Карта
Жизнь 2019-06-19T08:00:02+03:00
Українські Новини
Украина попала в зону мощного антициклона: синоптик объяснила засуху и рассказала, когда спадет жара

Украина попала в зону мощного антициклона: синоптик объяснила засуху и рассказала, когда спадет жара

Солнце. Фото: pixabay
Солнце. Фото: pixabay

Сейчас Украина находится в зоне влияния антициклона, когда тотальные существенные осадки маловероятны, однако именно летом возможны так называемые внутримассовые осадки, когда воздух разогревается сильно и происходит испарение. Влага наверху не содержится и проливается локальными, но порой мощными ливнями с градом и грозой. Такие осадки наблюдались в столице, а 19 июня в Украине удержится жара

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в среду в течение дня предполагается +28...+33 градуса, в западных областях +26...+29 градусов.

"Кратковременные дожди с грозами возможны на западе, на востоке плюс Полтавская область. Есть незначительная вероятность дождя в Одесской области. На остальной территории - без осадков", - рассказала синоптик.

В Киеве 19 июня будет сухо и жарко, около 30 градусов. По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня. По словам Диденко, холодать начнет остепенно: сначала запад, затем север, центр и уже с 26-27 июня станет легче на юге и востоке Украины.

"Не забывайте об осторожном обращении с огнем, не бросайте куда попало окурки", - напомнила Диденко.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, ГосЧС предупредила о чрезвычайно высокой вероятности пожаров по Украине.

Ранее синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине.

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