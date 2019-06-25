На стрільбах курсантів під Дніпром поранили підлітка

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідувати поранення 15-річного підлітка під час навчально-тренувальних стрільб курсантів Дніпровського університету внутрішніх справ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтава, розслідують обставини поранення 15-річного хлопця біля навчально-тренувального полігону в селі Партизани Дніпропетровської області", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією 24 червня близько 11:00 під час навчально-тренувальних стрільб з автоматичної зброї курсантів 1-го курсу Дніпровського державного університету внутрішніх справ хлопець, 2004 року народження, отримав вогнепальне поранення в область правого стегна.

Отримавши інформацію, слідчі ДБР оперативно виїхали на місце події.

Триває комплекс невідкладних слідчих дій, а також з'ясовується, за яких обставин потерпілий виявився на лінії вогню.

Зараз потерпілого прооперовано в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні, йому видалили кулю з правого стегна.

Кістки не пошкоджено, загрози життю немає.

Досудове розслідування розпочато за фактом недбалості посадових осіб Дніпровського державного університету внутрішніх справ при організації проведення навчально-тренувальних стрільб (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу).

Поранення підлітка.

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня поліцейський на службовому автомобілі збив 10-річну дитину в Конотопі Сумської області.

Також померла 5-річна дитина, поранена поліцейськими під Києвом.

ДБР почало розслідувати спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому Київської області.