На стрільбах курсантів під Дніпром поранили підлітка

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідувати поранення 15-річного підлітка під час навчально-тренувальних стрільб курсантів Дніпровського університету внутрішніх справ.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.\r\n"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтава, розслідують обставини поранення 15-річного хлопця біля навчально-тренувального полігону в селі Партизани Дніпропетровської області", - сказано в ньому.\r\nЗа попередньою інформацією 24 червня близько 11:00 під час навчально-тренувальних стрільб з автоматичної зброї курсантів 1-го курсу Дніпровського державного університету внутрішніх справ хлопець, 2004 року народження, отримав вогнепальне поранення в область правого стегна.\r\nОтримавши інформацію, слідчі ДБР оперативно виїхали на місце події.\r\nТриває комплекс невідкладних слідчих дій, а також з'ясовується, за яких обставин потерпілий виявився на лінії вогню.\r\nЗараз потерпілого прооперовано в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні, йому видалили кулю з правого стегна.\r\nКістки не пошкоджено, загрози життю немає.\r\nДосудове розслідування розпочато за фактом недбалості посадових осіб Дніпровського державного університету внутрішніх справ при організації проведення навчально-тренувальних стрільб (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу).\r\nПоранення підлітка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 червня поліцейський на службовому автомобілі збив 10-річну дитину в Конотопі Сумської області.\r\nТакож померла 5-річна дитина, поранена поліцейськими під Києвом.\r\nДБР почало розслідувати спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому Київської області.