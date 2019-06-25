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25 червня 2019, вівторок, 15:02 25
Економіка 2019-06-25T17:45:02+03:00
Українські Новини
Випуск банкноти в 1 тисячу гривень не вплине на інфляцію, - НБУ

Випуск банкноти в 1 тисячу гривень не вплине на інфляцію, - НБУ

Випуск банкноти в 1 тисячу гривень не вплине на інфляцію.

Про це повідомив журналістам голова Національного банку Яків Смолій, передають Українські Новини.

"Оптимізація банкнотно-монетного ряду жодним чином не впливає на інфляцію", - повідомив Смолій.

Також Смолій зазначив, що Нацбанк не бачить ризиків тиску на курс гривні і збільшення ОВДП.

"Портфель зараз є диверсифікованим. Різкого тиску на ринок ми не бачимо", - повідомив він.

З його слів, не йдеться про збільшення грошей в обігу.

А в соцмережах, тим часом, так не думають.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк вирішив ввести банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з жовтня.

В Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.

17 грудня 2018 Національний банк випустив сувенірну неплатежную банкноту "Сто гривень", яка відтворює дизайн української банкноти номінальною вартістю 100 гривень, введеної в обіг 17 жовтня 1918 року.

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