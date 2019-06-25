Випуск банкноти в 1 тисячу гривень не вплине на інфляцію, - НБУ

Випуск банкноти в 1 тисячу гривень не вплине на інфляцію.\r\nПро це повідомив журналістам голова Національного банку Яків Смолій, передають Українські Новини.\r\n"Оптимізація банкнотно-монетного ряду жодним чином не впливає на інфляцію", - повідомив Смолій.\r\nТакож Смолій зазначив, що Нацбанк не бачить ризиків тиску на курс гривні і збільшення ОВДП.\r\n"Портфель зараз є диверсифікованим. Різкого тиску на ринок ми не бачимо", - повідомив він.\r\nЗ його слів, не йдеться про збільшення грошей в обігу.\r\nА в соцмережах, тим часом, так не думають.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк вирішив ввести банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з жовтня.\r\nВ Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.\r\n17 грудня 2018 Національний банк випустив сувенірну неплатежную банкноту "Сто гривень", яка відтворює дизайн української банкноти номінальною вартістю 100 гривень, введеної в обіг 17 жовтня 1918 року.