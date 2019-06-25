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25 червня 2019, вівторок, 14:41 31
Політика 2019-06-25T14:50:26+03:00
Українські Новини
Кожен другий громадянин України хоче, щоб Зеленський пішов на прямі переговори з бойовиками заради миру

Кожен другий громадянин України хоче, щоб Зеленський пішов на прямі переговори з бойовиками заради миру

На копромиссы України для відновлення в країні світу згодні більше половини опитаних Інститутом соцдосліджень ім. Яременко та "Соцмоніторингом", також 19,4% - за відновлення економічних відносин з Росією, Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами СНД. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

На компроміс з боку України для поновлення світу згодні 60,7% опитаних, не згодні - 24,2%, важко відповісти - 15%. 54,8% опитаних вважають, що заради відновлення миру Президент повинен піти на прямий діалог з бойовиками, 33,3% - так не вважають, 12,1% - важко відповісти. Опитування проводилося з 13 по 19 червня серед 3 000 повнолітніх респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.

Тим часом, Кучма заявив, що засідання в Мінську вперше пройшло конструктивно.

Також кількість обстрілу в ООС різко зросла, поранені три бійця.

Як повідомляють Українські Новини, за вступ України в ЄС виступає більше половини українців.

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