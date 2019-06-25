За вступление Украине в ЕС выступает больше половины украинцев,

56,7% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", проголосовали бы на рефендуме за вступление Украины в Европейский Союз, 19,4% - за восстановление экономических отношений с Россией, Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Согласно ему, 13,5% опрошенных не приняли бы участие в референдуме, 10,4% - затруднились ответить.

Кроме того, 95,2% респондентов указали прекращение огня на Донбассе как наиболее важную проблему, 96% - рост коммунальных тарифов, 95,1% - рост цен и инфляция, 93,2% - возвращение военнопленных украинцев.

Опрос проводился с 13 по 19 июня среди 3 000 совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.

Как сообщали Українські Новини, 45,3% опрошенных Институтом социсследований им. Яременко и "Соцмониторингом" за "Слугу народа", 12,1% - за "Оппозиционную платформу", 8,8% - за "Батьківщину", 8,4% - за "Евросолидарность" и 6,8% - за "Голос" на выборах Рады.

Согласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.