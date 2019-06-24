Количество обстрелов в ООС резко возросло, ранены три бойца

3 украинских военных получили ранения в ходе Операции Объединенных сил 23 июня.

О этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования 34 раза нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских войск были обстреляны 16 раз, в районе "Восток" - 18 раз.

Восемь раз противник применял запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также боевики вели огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения. По данным разведки, 23 июня 2 боевика погибли и еще двое получили ранения.

С начала текущих суток противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщали Українські Новини, боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня в День скорби, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 8 - получили ранения.

Ранее на Донбассе боевики ранили троих украинских военных и поплатились пятью "бойцами". Также на Донбассе 19 июня погиб боец ВСУ, еще один ранен.