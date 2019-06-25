Відлуння спеки: У середу в Україні буде від +10 вночі до +33 вдень

26 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+32 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24 градуси. У Моршині без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Ттемпература повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +27...+32 градуси.У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +29...+31 градус.

25 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +25...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, різке похолодання погіршить самопочуття: синоптик дала прогноз до кінця тижня і Дня Конституції.

Тим часом, робочий тиждень в Україні почнеться з гроз і спеки до +35.

Раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.