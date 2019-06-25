26 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24 градуси. У Моршині без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Ттемпература повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +27...+32 градуси.У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\n25 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +25...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, різке похолодання погіршить самопочуття: синоптик дала прогноз до кінця тижня і Дня Конституції.\r\nТим часом, робочий тиждень в Україні почнеться з гроз і спеки до +35.\r\nРаніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.