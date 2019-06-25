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25 червня 2019, вівторок, 09:08 25
Політика світу 2019-06-25T12:15:03+03:00
Українські Новини
МЗС України відповіло на рішення ПАРЄ по поверненню Росії

МЗС України відповіло на рішення ПАРЄ по поверненню Росії

МЗС України вважає, що ухвалена Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюція по РФ "неприпустима поступка" Росії, яка грубо порушує норми і принципи міжнародного права, в тому числі Статуту Ради Європи, повідомила прес-служба відомства у вівторок, 25 червня.

"Істотне ослаблення санкційного механізму ПАРЄ, передбачено прийнятою резолюцією, відбулося на тлі відсутності будь-яких конструктивних кроків з боку Російської Федерації, кричущого невиконання цією країною взятих на себе зобов'язань, а також резолюцій ПАРЄ, схвалених у відповідь на російську агресію", - йдеться в заяві.

"Позбавивши себе можливості використовувати більш дієві санкції, Асамблея значно послабила свою роль у сучасній європейській політиці, а потім і здатність ефективно захищати верховенство права, права людини і демократію в усіх державах-членах Ради Європи, в тому числі в Російській Федерації. Прикро констатувати сьогодні, коли Рада Європи відзначає своє 70-ту річницю, яку Парламентська Асамблея втратила свій авторитет, і Організація більше не може грати роль, якої її наділили батьки-засновники", - додали в МЗС.

МЗС України підкреслює, що послідовно виступало проти такого сценарію, і ця позиція залишається незмінною.

прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад заявила, що підтримує зняття санкцій з Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель також виступала за повернення делегації РФ в Парламентську асамблею.

У свою чергу Володимир Зеленський заявляв, що підстав для повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) на даний момент немає.
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