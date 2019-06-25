МЗС України відповіло на рішення ПАРЄ по поверненню Росії

МЗС України вважає, що ухвалена Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюція по РФ "неприпустима поступка" Росії, яка грубо порушує норми і принципи міжнародного права, в тому числі Статуту Ради Європи, повідомила прес-служба відомства у вівторок, 25 червня.

"Істотне ослаблення санкційного механізму ПАРЄ, передбачено прийнятою резолюцією, відбулося на тлі відсутності будь-яких конструктивних кроків з боку Російської Федерації, кричущого невиконання цією країною взятих на себе зобов'язань, а також резолюцій ПАРЄ, схвалених у відповідь на російську агресію", - йдеться в заяві.

"Позбавивши себе можливості використовувати більш дієві санкції, Асамблея значно послабила свою роль у сучасній європейській політиці, а потім і здатність ефективно захищати верховенство права, права людини і демократію в усіх державах-членах Ради Європи, в тому числі в Російській Федерації. Прикро констатувати сьогодні, коли Рада Європи відзначає своє 70-ту річницю, яку Парламентська Асамблея втратила свій авторитет, і Організація більше не може грати роль, якої її наділили батьки-засновники", - додали в МЗС.

МЗС України підкреслює, що послідовно виступало проти такого сценарію, і ця позиція залишається незмінною.

прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад заявила, що підтримує зняття санкцій з Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель також виступала за повернення делегації РФ в Парламентську асамблею.

У свою чергу Володимир Зеленський заявляв, що підстав для повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) на даний момент немає.