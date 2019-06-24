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24 червня 2019, понеділок, 23:25 25
Життя 2019-06-25T00:30:01+03:00
Українські Новини
Грози, град, шквали і навіть смерчі: українців попередили про різку зміну погоди

Грози, град, шквали і навіть смерчі: українців попередили про різку зміну погоди

У вівторок, 26 червня спека ще не відступить, а в четвер, 27 червня, в Україні очікується різке зниження температури, що може спричинити грози, шквали та смерчі.

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

"27.06 - скандинавський антициклон поступиться місцем атмосферному фронту, в результаті чого на "розкочегарену" поверхню надійде холод, що спричинить контраст температур. Така ситуація складна І небезпечна, адже можуть виникати грози, град, шквали та навіть смерчі. Синоптики вже тримають руку на пульсі і будуть інформувати про зміни в погоді", - написав він.

Водночас синоптик зазначив, що до середи, 26 червня, протримається суха та спекотна погода, вночі 16..21 градусів, вдень 27..32 градусів.

На вихідні можливі короткочасні грозові дощі, температура спаде вночі 13..15 градів, вдень 20..22 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик заявляла, що на цьому тижні з України спека піде і перекочує на Західну Європу.

Раніше в Києві вже зафіксували нові температурні рекорди.

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