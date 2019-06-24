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24 июня 2019, понедельник, 14:47 2544
Жизнь 2019-06-24T15:30:01+03:00
Українські Новини
Во вторник в Украине жара, дожди с грозами, Черное море прогрелось до +28

Во вторник в Украине жара, дожди с грозами, Черное море прогрелось до +28

Одесский пляж Фото:odessa.net.ua
Одесский пляж Фото:odessa.net.ua

25 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в карпатском регионе местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Карпатах ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Моршине ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Трускавце ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +25…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +28…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.

В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +19…+21 градус, днем +28…+30 градусов.

24 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+28 градусов; в Днепре возле Киева +26 градусов.

Как сообщали Українські Новини, жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.

Тем временем, палящий зной схлестнется с грозами и шквалами: синоптик дала прогноз на выходные и неделю.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

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