У МЗС відреагували на можливе повернення Росії в ПАРЄ

Речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко заявила, що скасування російської заборони тільки послабить Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ), підірвавши справедливість і прозорість правил у Раді Європи.

Про це Зеленко написала в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Скасування російської заборони в ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад заявила, що підтримує зняття санкцій з Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель також виступала за повернення делегації РФ в Парламентську асамблею.

У свою чергу Володимир Зеленський заявляв, що підстав для повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) на сьогодні немає.