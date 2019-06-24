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24 червня 2019, понеділок, 19:48 2496 Доповнено
Економіка 2019-06-25T21:30:09+03:00
Українські Новини
У Житомиробленерго заявили, що з 1 липня буде скасовано нічний тариф на електроенергію, але інші не підтверджу

У Житомиробленерго заявили, що з 1 липня буде скасовано нічний тариф на електроенергію, але інші не підтверджують

З 1 липня в Україні буде скасовано нічний тариф на споживання електричної енергії для побутових споживачів. Про це розповів голова правління "Житомиробленерго" Олексій Шекета в коментарі UA: Житомир.

"Не буде диференціації за зонами, які були затверджені станом на 1 липня 2019 року. Це не рішення обленерго. З однієї сторони ми також шоковані, оскільки розподіл електроенергії - є наше основне завдання. І коли будуть перепади, буде невеликий хаос, не зовсім для буде позитивний, оскільки ми теж закуповуємо електроенергію на енергоринку. Якщо не зможемо спрогнозувати енергоспоживання, будемо нести великі фінансові втрати", - сказав Шекета.

(Доповнено коментарем іншого постачальника електроенергії)

Київський постачальник електричної енергії не має інформації про будь-яке рішення про скасування диференційованого тарифу на електроенергію для абонентів з двозонними або тризонними лічильниками. Про це Українським Новинам повідомили в кол-центрі компанії "Київські енергетичні послуги"

"Такої інформації немає. Можете ставити такі лічильники", - повідомив співробітник компанії.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України заявив, що вартість електроенергії для населення після проведення реформи ринку не зросте.

Тим часом експерт з енергетики і представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський жартував і не обіцяв знизити тарифи на газ і електроенергію для населення.

Раніше у Зеленського вже відхрестилися від зниження комунальних тарифів.

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