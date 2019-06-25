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  • Нічний тариф залишається, - київський постачальник електроенергії спростував інформацію про його скасування для населення
25 червня 2019, вівторок, 19:13 27
Економіка 2019-06-25T20:02:34+03:00
Українські Новини
Нічний тариф залишається, - київський постачальник електроенергії спростував інформацію про його скасування дл

Нічний тариф залишається, - київський постачальник електроенергії спростував інформацію про його скасування для населення

Київський постачальник електричної енергії не має інформації про будь-яке рішення про скасування диференційованого тарифу на електроенергію для абонентів з двозонними або тризонними лічильниками.

Про це Українським Новинам повідомили в кол-центрі компанії "Київські енергетичні послуги"

"Такої інформації немає. Можете ставити такі лічильники", - повідомив співробітник компанії.

Водночас Національна комісія з регулювання электроєнергии і комунальних послуг поки що не надала відповідь на запит агентства щодо того, чи було принйнято рішення про скасування диференційованого тарифу з 1 липня.

Як повідомлялося, голова правління "Житомиробленерго" Олексій Шекета в коментарі UA: Житомир заявив про прийняте рішення про скасування диференційованих тарифів з 1 липня, не уточнивши, хто і коли це рішення ухвалив.

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