Нічний тариф залишається, - київський постачальник електроенергії спростував інформацію про його скасування для населення

Київський постачальник електричної енергії не має інформації про будь-яке рішення про скасування диференційованого тарифу на електроенергію для абонентів з двозонними або тризонними лічильниками.

Про це Українським Новинам повідомили в кол-центрі компанії "Київські енергетичні послуги"

"Такої інформації немає. Можете ставити такі лічильники", - повідомив співробітник компанії.

Водночас Національна комісія з регулювання электроєнергии і комунальних послуг поки що не надала відповідь на запит агентства щодо того, чи було принйнято рішення про скасування диференційованого тарифу з 1 липня.

Як повідомлялося, голова правління "Житомиробленерго" Олексій Шекета в коментарі UA: Житомир заявив про прийняте рішення про скасування диференційованих тарифів з 1 липня, не уточнивши, хто і коли це рішення ухвалив.