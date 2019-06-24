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24 червня 2019, понеділок, 18:15 10
Верховна Рада і партії 2019-06-24T19:45:01+03:00
Українські Новини
Петиція про реєстр педофілів набрала необхідну кількість голосів

Петиція про реєстр педофілів набрала необхідну кількість голосів

Електронна петиція до Верховної Ради про якнайшвидший розгляд законопроекту №6607 про реєстр педофілів, набрала 25 тис. голосів, які необхідні для її передачі на новий розгляд.

Про це свідчать дані на сайті Ради, передають Українські Новини.

"Звертаємося до народних депутатів. Зволікання з прийняттям законопроекту №6607 має дуже високу ціну - покалічені життя дітей. Хіба це не привід об'єднатися всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити наших дітей", - написано в ньому.

Автор петиції Ганна Маляр зазначає, що згідно з дослідженням Ради Європи, яке проводилося півтора року тому, 21% опитаних дітей піддавалися сексуальному насильству, а збільшення випадків сексуального насильства над дітьми - світова тенденція.

Маляр підкреслює, що для захисту дітей необхідні зміни в закон, а законопроект №6607 2 роки допрацьовується для дотримання прав насильників.

Документ пропонує запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей з доступом для правоохоронних органів та Міністерства юстиції та правом на отримання інформації для керівників дитячих установ; посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей; хімічну кастрацію для педофілів.

Вказується, що хімічна кастрація застосовується в США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Чехії, Південній Кореї, Аргентині, Росії, Казахстані.

Петиція набрала 28 472 підписів з 27 травня.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував терміном на два місяці без права внесення застави підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

Вбивця 11-річної дівчинки під Одесою зізнався у скоєному.

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