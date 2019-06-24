Петиція про реєстр педофілів набрала необхідну кількість голосів

Електронна петиція до Верховної Ради про якнайшвидший розгляд законопроекту №6607 про реєстр педофілів, набрала 25 тис. голосів, які необхідні для її передачі на новий розгляд.\r\nПро це свідчать дані на сайті Ради, передають Українські Новини.\r\n"Звертаємося до народних депутатів. Зволікання з прийняттям законопроекту №6607 має дуже високу ціну - покалічені життя дітей. Хіба це не привід об'єднатися всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити наших дітей", - написано в ньому.\r\nАвтор петиції Ганна Маляр зазначає, що згідно з дослідженням Ради Європи, яке проводилося півтора року тому, 21% опитаних дітей піддавалися сексуальному насильству, а збільшення випадків сексуального насильства над дітьми - світова тенденція.\r\nМаляр підкреслює, що для захисту дітей необхідні зміни в закон, а законопроект №6607 2 роки допрацьовується для дотримання прав насильників.\r\nДокумент пропонує запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей з доступом для правоохоронних органів та Міністерства юстиції та правом на отримання інформації для керівників дитячих установ; посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей; хімічну кастрацію для педофілів.\r\nВказується, що хімічна кастрація застосовується в США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Чехії, Південній Кореї, Аргентині, Росії, Казахстані.\r\nПетиція набрала 28 472 підписів з 27 травня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд заарештував терміном на два місяці без права внесення застави підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.\r\nВбивця 11-річної дівчинки під Одесою зізнався у скоєному.