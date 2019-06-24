У вівторок в Україні спека, дощі з грозами, Чорне море прогрілося до +28

25 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Карпатах вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У Моршині вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Трускавці вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Сваляві вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +25...+32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +28...+34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +28...+34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті короткочасний дощ. Температура вночі +19...+21 градус, вдень +28...+30 градусів.

24 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +25...+28 градусів, у Дніпрі біля Києва +26 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, спека "перевалить" за +36 і піде в Європу: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.

Тим часом, палюча спека схлестнется з грозами та шквалами: синоптик дала прогноз на вихідні і тиждень.

Раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.