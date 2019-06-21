Палящий зной схлестнется с грозами и шквалами: синоптик дала прогноз на выходные и неделю

До конца текущей недели в Украине продлится жаркая погода. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах + 30 + 35 градусов.

Об этом в своем метеоблоге сообщила синоптик Наталка Диденко, передают Українські Новини.

По ее словам, при более интенсивном солнечном нагреве в южной части, на востоке и в Днепропетровской области градусы могут быть выше.

"Избегайте длительного пребывания на солнце, пейте больше воды, защищайте головы, чтобы избежать теплого или солнечного удара, отдавайте предпочтение светлым натуральным тканям и особенно тщательно следите за детьми и пожилыми людьми", - посоветовала Диденко.

Ночью в Украине температура воздуха составит 18-24 градуса тепла, в Карпатах местами 12-18 градусов тепла.

В западных областях 22-23 июня температура воздуха снизится до + 24 + 28 градусов.

"Сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды существенно повышать пожарную опасность, поэтому стоит быть крайне осторожными с огнем", - предупредила синоптик.

Источник: wetteronline.de

Кратковременные дожди с грозами в период 21-23 июня наиболее вероятны в западной части Украины. Дожди могут переходить в сильные ливни. Локально ожидаются шквалы и град. На остальной территории существенные осадки маловероятны.

По словам Диденко, на следующей неделе в Украине ожидается изменение температурного режима.

25-26 июня, постепенно, начиная с западных областей, в Украине жара ослабеет. Температура воздуха в дневные часы снизится до + 23 + 28 градусов. На юге Украины и в восточной части ослабление жары ожидается 27-28 июня.

Кратковременные дожди пройдут на следующей неделе преимущественно в западных областях и на севере Украины. Однако, по словам синоптика, прогноз предварительный и требует уточнения.

В Киеве до конца недели продлится жара, и даже усилится. Температура воздуха в течение дня составит + 30 + 34 градуса. Существенные осадки маловероятны, будет преобладать сухая погода.

В понедельник и вторник, 25-26 июня, в столице еще будет жарко, однако с 26 июня начнется ослабление жары. Температура воздуха снизится в дневные часы до + 23 + 26 градусов.

В Киеве на следующей неделе увеличится вероятность дождей с грозами. При грозах возможны шквалы и даже град.

"Погода в Украине - крайне неоднородна: от жары к похолоданию, от сильных летних ливней в засушливых периодов. Атмосфера - живой организм, мощный, сильный и независимый. Поэтому лучше все же воспринимать любую погоду за должное, разумно и безопасно подстраиваясь под различные синоптические ситуации. А для этого надо быть взрослыми, изучать природные процессы, постоянно самосовершенствоваться, учить детей, интересоваться окружающим миром своим и других стран, чтобы лучше понимать происхождения процессов, беречь природу. Словом, быть ответственными", - советует Диденко.

Также синоптик рекомендует радоваться любой погоде со всеми ее проявлениями. "Погода часто является предметом споров, претензий и недовольства. Буквально единицы радуются хорошим облачным днем, проливным дождем или ярким летним солнцем. Для большинства из нас солнце слишком яркое, снег слишком белый, гололедица скользкая, дождь мокрый, гроза громкая, град неидеально круглый, а облака вообще постоянно меняют свою форму и цвет. Мы часто слышим, что в детстве зимой были высокие снежные сугробы, весна начиналась по расписанию, летом не было смерчей или шквалов, осенью все становилось золотым от правильно пожелтевших листьев. А сейчас ничего хорошего в погоде нет. Удивляться таким тенденциям не стоит, ведь люди часто подвержены инфантильному восприятию реальности. И это показывает не только отношение к естественному состоянию атмосферы, но и к общественным процессам", - написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, на этой неделе в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности.

Тем временем, глобальное потепление продолжается: в столице зафиксировали новые температурные рекорды.