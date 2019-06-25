Різке похолодання погіршить самопочуття: Синоптик дала прогноз до кінця тижня і День Конституції

В Україні почалася зміна повітряних мас. У найближчі дні погода з екстремально спекотної зміниться на більш комфортну.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Синоптична ситуація очікується з коливаннями, стрибками атмосферного тиску і термічного режиму, з, відповідно, можливими мігренню і судинними загостреннями. Дуже, дуже уважно ставтеся до себе на цьому тижні", - порадила вона.

У вівторок, 25-го червня максимальна температура повітря буде високою лише на Півдні і Сході України, + 30 + 34 градуси.

У більшості областей очікується + 27 + 32 градуси, в Карпатах + 20 + 25 градусів.

Вночі буде краще: + 16 + 20 градусів, у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей + 19 + 24 градуси, на Заході + 13 + 18 градусів.

Дощі з грозами у вівторок найбільш можливі в південній частині України. Причому, локально вони можуть миттєво перетворюватися в сильну зливу з градом і шквалом.

Більшість території України у вівторок буде належати зоні впливу антициклону - буде сухо і сонячно.

А вже в середу погода в Україні зміниться. "Спека ще хапатися руками і ногами за таку ласу територію, як Україна, спробує в четвер, 27-го червня, знову піднятися на трон, знову короткочасно попече, але ніщо вже їй не допоможе глобально", - написала Діденко.

Вже в п'ятницю, суботу, неділю - 28, 29, 30 червня - в Україну прийде справжня прохолода.

За попередніми прогнозами, температура повітря впаде спочатку до + 20 + 27 градусів, а потім до + 18 + 23 градусів.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

У той же час, на цьому тижні дуже сильна спека прийде у більшість країн Європи, крім Великобританії, України, Білорусі, країн Скандинавії та західних морських узбереж (див. мапу).

Карта: Наталя Діденко/Facebook

"Тому поки гуляємо вночі, вдень перечікуэмо вже помірну спеку, а День Конституції, дай їй Бог витримки і довголіття, принесе українцям довгоочікуваний свіже повітря", - впевнена синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, спека "перевалить" за +36 і піде в Європу: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.

Тим часом, робочий тиждень в Україні почнеться з гроз і спеки до +35.

Раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.