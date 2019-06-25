В Україні почалася зміна повітряних мас. У найближчі дні погода з екстремально спекотної зміниться на більш комфортну.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Синоптична ситуація очікується з коливаннями, стрибками атмосферного тиску і термічного режиму, з, відповідно, можливими мігренню і судинними загостреннями. Дуже, дуже уважно ставтеся до себе на цьому тижні", - порадила вона.\r\nУ вівторок, 25-го червня максимальна температура повітря буде високою лише на Півдні і Сході України, + 30 + 34 градуси.\r\nУ більшості областей очікується + 27 + 32 градуси, в Карпатах + 20 + 25 градусів.\r\nВночі буде краще: + 16 + 20 градусів, у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей + 19 + 24 градуси, на Заході + 13 + 18 градусів.\r\nДощі з грозами у вівторок найбільш можливі в південній частині України. Причому, локально вони можуть миттєво перетворюватися в сильну зливу з градом і шквалом.\r\nБільшість території України у вівторок буде належати зоні впливу антициклону - буде сухо і сонячно.\r\nА вже в середу погода в Україні зміниться. "Спека ще хапатися руками і ногами за таку ласу територію, як Україна, спробує в четвер, 27-го червня, знову піднятися на трон, знову короткочасно попече, але ніщо вже їй не допоможе глобально", - написала Діденко.\r\nВже в п'ятницю, суботу, неділю - 28, 29, 30 червня - в Україну прийде справжня прохолода.\r\nЗа попередніми прогнозами, температура повітря впаде спочатку до + 20 + 27 градусів, а потім до + 18 + 23 градусів.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook \r\nУ той же час, на цьому тижні дуже сильна спека прийде у більшість країн Європи, крім Великобританії, України, Білорусі, країн Скандинавії та західних морських узбереж (див. мапу).\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook \r\n"Тому поки гуляємо вночі, вдень перечікуэмо вже помірну спеку, а День Конституції, дай їй Бог витримки і довголіття, принесе українцям довгоочікуваний свіже повітря", - впевнена синоптик.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, спека "перевалить" за +36 і піде в Європу: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.\r\nТим часом, робочий тиждень в Україні почнеться з гроз і спеки до +35.\r\nРаніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.