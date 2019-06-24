ДБР просить суд заарештувати поліцейського, підозрюваного у вбивстві Комарницького

Державне бюро розслідувань просить суд заарештувати поліцейського, підозрюваного у вбивстві активіста партії "Громадянська позиція" Олександра Комарницького, померлого в лікарні 23 червня після побиття 11 червня.

Про це сказав на брифінгу голова Національної поліції Сергій Князєв, передають Українські Новини.

Він зазначив, що 23 червня суд відпустив підозрюваного старшого лейтенанта поліції під домашній арешт.

Після консультацій з процесуальними керівникам було вирішено внести апеляційну скаргу.

"Звернулися сьогодні до апеляційного суду з оскарженням вчорашнього рішення суду щодо запобіжного заходу, враховуючи трагічні наслідки", - сказав Князєв.

За його словами, призначена експертиза для встановлення характеру отриманих активістом смертельних травм.

Також глава Нацполиции сказав, що поліцейському, який побив Комарницького, повідомлено про підозру за ст. 365 (перевищення влади співробітником поліції) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня активіст партії "Громадянська позиція" Олександр Комарницький помер після побиття поліцейськими у Вінниці.

Він перебував у комі з 11 червня.

Конфлікт стався через те, що активіст "Громадянської позиції" нібито відмовився бути зрозумілим на вимогу поліції.

22 червня суд відпустив під домашній арешт поліцейського, підозрюваного у побитті Комарницького.

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня активіст політичної партії "Громадянська позиція" Олександр Комарницький помер після побиття поліцейськими у Вінниці.

Він перебував у комі з 11 червня.

Конфлікт стався через те, що активіст "Громадянської позиції" нібито відмовився бути зрозумілим на вимогу поліції.

Князєв звільнив керівництво Нацполиции Вінниччини з-за вбивства поліцейськими активіста.