ДБР просить суд заарештувати поліцейського, підозрюваного у вбивстві Комарницького

Державне бюро розслідувань просить суд заарештувати поліцейського, підозрюваного у вбивстві активіста партії "Громадянська позиція" Олександра Комарницького, померлого в лікарні 23 червня після побиття 11 червня.\r\nПро це сказав на брифінгу голова Національної поліції Сергій Князєв, передають Українські Новини.\r\nВін зазначив, що 23 червня суд відпустив підозрюваного старшого лейтенанта поліції під домашній арешт.\r\nПісля консультацій з процесуальними керівникам було вирішено внести апеляційну скаргу.\r\n"Звернулися сьогодні до апеляційного суду з оскарженням вчорашнього рішення суду щодо запобіжного заходу, враховуючи трагічні наслідки", - сказав Князєв.\r\nЗа його словами, призначена експертиза для встановлення характеру отриманих активістом смертельних травм.\r\nТакож глава Нацполиции сказав, що поліцейському, який побив Комарницького, повідомлено про підозру за ст. 365 (перевищення влади співробітником поліції) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 23 червня активіст партії "Громадянська позиція" Олександр Комарницький помер після побиття поліцейськими у Вінниці.\r\nВін перебував у комі з 11 червня.\r\nКонфлікт стався через те, що активіст "Громадянської позиції" нібито відмовився бути зрозумілим на вимогу поліції.\r\n22 червня суд відпустив під домашній арешт поліцейського, підозрюваного у побитті Комарницького.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 23 червня активіст політичної партії "Громадянська позиція" Олександр Комарницький помер після побиття поліцейськими у Вінниці.\r\nВін перебував у комі з 11 червня.\r\nКонфлікт стався через те, що активіст "Громадянської позиції" нібито відмовився бути зрозумілим на вимогу поліції.\r\nКнязєв звільнив керівництво Нацполиции Вінниччини з-за вбивства поліцейськими активіста.