Через спеку в енергосистемі України критична ситуація, - "Укренерго"

"Укренерго" заявляє про критичну ситуацію в енергосистемі по забезпеченню балансу виробництва і споживання електроенергії з-за жарыНациональная енергетична компанія "Укренерго", яка попереджала про можливі відключення електрики через спеку, заявляє, що в енергосистемі країни склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва і споживання електроенергії з-за рекордно високих показників температури повітря.

Про це йдеться в повідомленні НАЕК, передають Українські Новини.

"В енергосистемі склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії. За останні два тижні в Україні зафіксовано рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності становив 17 935 МВт. Для забезпечення балансу в енергосистемі при зростанні температури повітря і піковому споживанні необхідні відповідні резервні маневрові потужності, зокрема блоки ТЕС, забезпечені паливом", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в поточних умовах енергосистема України працює за відсутності нормативних резервів потужності на енергоблоках ТЕС генеруючих компаній.

Зараз поза резервом через відсутність вугілля перебувають 7 блоків ТЕС (3 - ДТЕК і 4 - "Центренерго") сумарною встановленою потужністю 2 857 МВт, при цьому за 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшилися майже на 10%.

Згідно з повідомленням, ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС (6 - "Центренерго", 1 - "Донбасенерго" і 1 - "ДТЕК Енерго") на 2 320 МВт.

"При подальшому підвищенні температури, збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутності палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація. Це означає, що в "Укренерго" не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. В таких випадках "Укренерго" може застосовувати графіки аварійного відключення для забезпечення цілісності енергосистеми. Вирішити питання може прискорення виведення з ремонту Трипільської, Зміївської ТЕС "Центренерго" і Слов'янської ТЕС "Донбасенерго" або ж включення в роботу газомазутних блоків ТЕС. Крім цього, для подальшої надійної роботи енергосистеми необхідно забезпечити стабільність поставок вугілля, зокрема на Криворізьку і Луганську ТЕС "ДТЕК Енерго", - йдеться в повідомленні.

З цього приводу "Укренерго" звернулося до Ради національної безпеки і оборони з відповідним листом.

У повідомленні наголошується, що від оперативності прийняття рішення та його виконання залежатиме операційна безпека енергосистеми України.

Як повідомляли Українські Новини, робочий тиждень в Україні почнеться з гроз і спеки до +35.

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