"Укрэнерго" предупредила о возможных отключениях электроэнергии из-за жары

В связи с высокой температурой воздуха возможно аварийное отключение электроэнергии. Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго" от 21 июня, размещенном на сайте компании.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт", - говорится в заявлении.

Так, по данным "Укрэнерго", при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом.

"В текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний", - отметили в "Укрэнерго".

Отмечается, что сейчас вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС, а за 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%. Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация", - добавили в компании.

В "Укрэнерго" добавили, что в таких случаях компания может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы.

"Решить вопрос может ускорение вывода из ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго" или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС. Кроме этого для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго", - заявили в компании.

По этому поводу Укрэнерго уже обратилось к СНБОУ с соответствующим письмом.

Как сообщали Українські Новини, "Укрэнерго" перешла под управление Минфина.

Тем временем по данным СМИ, США помогут Украине запустить новый рынок электроэнергии.