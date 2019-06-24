Дефіцит коштів "Укртрансгазу" виник через штучно заниженого тарифу на транспортування газу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє, що причиною дефіциту коштів оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз" є штучно занижений тариф на транспортування природного газу та недоліки Кодексу газотранспортної системи.

Про це йдеться в повідомленні Наку, передають Українські Новини.

У ньому наголошується, що "Нафтогаз" і "Укртрансгаз" неодноразово попереджали про руйнівний вплив на фінансову стабільність оператора української газотранспортної системи кількох рішень Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"Серед них - зменшення тарифів на транспортування газу з травня 2019 і критичні недоліки кодексу ГТС, які роблять можливим несанкціонований відбір значних обсягів газу операторами газорозподільних мереж", - йдеться в повідомленні.

Також голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначив, що "Нафтогаз" підтримував "Укртрансгаз", скільки це було можливо, але зараз такої можливості немає.

"Ми повинні накопичувати газ в підземних сховищах, і самі маємо дефіцит обігових коштів", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" не надає Міненерго інформацію про ситуацію в "Укртрансгазі" та інших своїх компаніях.

Раніше "Укртрансгаз" скасував 12 тендерів на закупівлю 880 млн куб. м природного газу за 5,72 млрд гривень.

100% ПАТ "Укртрансгаз" належить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".