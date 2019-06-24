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24 червня 2019, понеділок, 11:11 9
Економіка 2019-06-24T11:16:09+03:00
Українські Новини
Дефіцит коштів "Укртрансгазу" виник через штучно заниженого тарифу на транспортування газу

Дефіцит коштів "Укртрансгазу" виник через штучно заниженого тарифу на транспортування газу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє, що причиною дефіциту коштів оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз" є штучно занижений тариф на транспортування природного газу та недоліки Кодексу газотранспортної системи.

Про це йдеться в повідомленні Наку, передають Українські Новини.

У ньому наголошується, що "Нафтогаз" і "Укртрансгаз" неодноразово попереджали про руйнівний вплив на фінансову стабільність оператора української газотранспортної системи кількох рішень Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"Серед них - зменшення тарифів на транспортування газу з травня 2019 і критичні недоліки кодексу ГТС, які роблять можливим несанкціонований відбір значних обсягів газу операторами газорозподільних мереж", - йдеться в повідомленні.

Також голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначив, що "Нафтогаз" підтримував "Укртрансгаз", скільки це було можливо, але зараз такої можливості немає.

"Ми повинні накопичувати газ в підземних сховищах, і самі маємо дефіцит обігових коштів", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" не надає Міненерго інформацію про ситуацію в "Укртрансгазі" та інших своїх компаніях.

Раніше "Укртрансгаз" скасував 12 тендерів на закупівлю 880 млн куб. м природного газу за 5,72 млрд гривень.

100% ПАТ "Укртрансгаз" належить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".

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