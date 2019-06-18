"Укртрансгаз" отменил 12 тендеров на закупку газа, несмотря на острый кризис с дефицитом технологического газа

Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" отменила 12 тендеров на закупку 880 млн куб. м природного газа за 5,72 млрд гривен.\r\nОб этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.\r\nТендера были отменены по причине представления для участия в торгах менее двух тендерных предложений.\r\nСогласно тендерной документации, ранее "Укртрансгаз" объявил 4 тендера на закупку 40 млн куб. м газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд по 260 млн гривен каждый.\r\nТакже "Укртрансгаз" объявлял 4 тендера на закупку 80 млн куб. м природного газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд по 520 млн гривен каждый и 4 тендера на закупку 100 млн куб. м природного газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд по 650 млн гривен каждый.\r\nКак сообщали Українські Новини, "Укртрансгаз" заявляет о невозможности своевременных расчетов по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд из-за дефицита средств.\r\nСеть "Укртрансгаза" состоит из 38,55 тыс. км, пропускная способность составляет 287,7 млрд куб. м\/год газа на входе и 178,5 млрд куб. м на выходе.\r\nГТС включает 72 компрессорные станции (мощностью 5 544,3 МВт) и 702 газоперекачивающих агрегата.\r\n"Укртрансгаз" оперирует 12 подземными хранилищами газа суммарной емкостью 30,95 млрд куб. м.\r\n100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".\r\nТакже "Укртрансгаз" заявляет о чрезвычайной ситуации государственного уровня.\r\nДа и узел долгов на рынке газа ведет к его коллапсу.