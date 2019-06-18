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18 июня 2019, вторник, 13:10 18
Экономика 2019-06-18T13:10:21+03:00
Українські Новини
"Укртрансгаз" отменил 12 тендеров на закупку газа, несмотря на острый кризис с дефицитом технологического газа

"Укртрансгаз" отменил 12 тендеров на закупку газа, несмотря на острый кризис с дефицитом технологического газа

Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" отменила 12 тендеров на закупку 880 млн куб. м природного газа за 5,72 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Тендера были отменены по причине представления для участия в торгах менее двух тендерных предложений.

Согласно тендерной документации, ранее "Укртрансгаз" объявил 4 тендера на закупку 40 млн куб. м газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд по 260 млн гривен каждый.

Также "Укртрансгаз" объявлял 4 тендера на закупку 80 млн куб. м природного газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд по 520 млн гривен каждый и 4 тендера на закупку 100 млн куб. м природного газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд по 650 млн гривен каждый.

Как сообщали Українські Новини, "Укртрансгаз" заявляет о невозможности своевременных расчетов по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд из-за дефицита средств.

Сеть "Укртрансгаза" состоит из 38,55 тыс. км, пропускная способность составляет 287,7 млрд куб. м/год газа на входе и 178,5 млрд куб. м на выходе.

ГТС включает 72 компрессорные станции (мощностью 5 544,3 МВт) и 702 газоперекачивающих агрегата.

"Укртрансгаз" оперирует 12 подземными хранилищами газа суммарной емкостью 30,95 млрд куб. м.

100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Также "Укртрансгаз" заявляет о чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Да и узел долгов на рынке газа ведет к его коллапсу.

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