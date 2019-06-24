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24 червня 2019, понеділок, 11:07 13
Політика 2019-06-24T11:11:06+03:00
Українські Новини
Зеленський затвердив новий склад Національної інвестради і призначив головним Арахамію

Зеленський затвердив новий склад Національної інвестради і призначив головним Арахамію

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад національної інвестиційної ради і призначив її секретарем Давида Арахамію.

Про це йдеться в указі №423 від 21 червня, передають Українські Новини.

Зеленський виключив посаду голови Верховної Ради з інвестради і затвердив її новий склад з 29 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, волонтер і підприємець Давид Арахамія, відомий під псевдонімом Давід Браун і який у списку партії "Слуга народу" знаходиться під п'ятим номером заявив, що $1 млн зробити $10 млн, або піде у відставку.

Партія Президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" розкрила, хто увійшов у список її кандидатів у депутати в загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21 липня після розпуску парламенту.

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