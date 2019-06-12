Топ-кандидат "Слуги народа" обещает из $1 млн сделать $10 млн или уйти в отставку

Волонтер и предприниматель Давид Арахамия, известный под псевдонимом Давид Браун и который в списке партии "Слуга народа" находится под пятым номером заявил, что $1 млн сделать $10 млн - или уйдет в отставку. Об этом он сообщил в своем интервью для издания Вектор-Медиа.

"Я бы хотел быть менеджером по продаже Украины для иностранных инвесторов. Если новая власть будет склонна к экспериментам, я хочу сделать публичный челлендж: мне нужен $1 млн и один год. Я буду ездить на мировые выставки с корочкой уполномоченного и паспортом инвестиционных возможностей. Я буду находить людей, которым буду продавать идею Украины как страны, где можно реализовать любые бизнес-идеи. У меня это получится, я уверен. Если я за год не сделаю из $1 млн $10 млн — можете выгнать меня с позором", - заявил Арахамия.

Давид Арахамия – предприниматель, который занимает должность директора украинского филиала ІТ-компании Template Monster (США) и является автором волонтерского "Народного проекта", который с 2014 года поддерживает украинскую армию.

А тем временем, кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной.

СМИ писали, что ведущий "1+1" Иванов идет на выборы по мажоритарке от "Слуги народа".

Также от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков.