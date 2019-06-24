Кількість обстрілів в ООС різко зросла, поранено трьох бійців

3 українських військових отримали поранення в ході Операції Об'єднаних сил 23 червня, повідомляє прес-центр штабу ООС Facebook.

Наголошується, що незаконні збройні формування 34 рази порушили режим припинення вогню: в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських військ були обстріляні 16 разів, в районі "Схід" - 18 разів.

Вісім разів противник застосовував заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 152 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм. Також бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За минулу добу три українських військовослужбовці отримали поранення. За даними розвідки, 23 червня 2 бойовика загинули і ще двоє отримали поранення.

З початку поточної доби противник двічі рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню в День скорботи, з них 8 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. 1 український військовий загинув, ще 8 отримали поранення.

Раніше на Донбасі бойовики поранили трьох українських військових і поплатилися п'ятьма "бійцями". Також на Донбасі 19 червня загинув боєць ВСУ, ще один поранений.